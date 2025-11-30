СМИ: конгрессмены намерены усилить надзор за Пентагоном

Комитеты по делам вооруженных сил в Сенате и Палате представителей Конгресса США хотят усилить надзор за Пентагоном после сообщений СМИ о приказе военного министра Пита Хегсета "убить всех" в ходе удара по судну близ Венесуэлы 2 сентября.

Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

2 сентября госсекретарь Марко Рубио сообщил, что в южной части Карибского бассейна США нанесли удар по судну, на котором якобы перевозились наркотики. Министр утверждал, что судно вышло из Венесуэлы.

Газета WP со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет отдал устный приказ "убить всех" в ходе операции. По судну было нанесено два удара, так как двое членов экипажа из 11 выжили после первой атаки.

Председатель комитета по делам вооруженных сил Сената республиканец Роджер Уикер и демократ Джек Рид, также входящий в комитет, заявили, что им известно о сообщениях СМИ о действиях Хегсета. По их словам, комитет направил запросы в Пентагон. "Мы намерены тщательно рассмотреть ситуацию, чтобы установить связанные с ней факты", - говорится в заявлении, которое цитирует WP.

Позже комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей заявил о планах "принять меры силами обеих партий, чтобы получить полный отчет об операции". Комитет намерен "организовать тщательный надзор за военными операциями министерства обороны в Карибском бассейне".