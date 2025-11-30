 СМИ: конгрессмены намерены усилить надзор за Пентагоном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

СМИ: конгрессмены намерены усилить надзор за Пентагоном

First News Media11:23 - Сегодня
СМИ: конгрессмены намерены усилить надзор за Пентагоном

Комитеты по делам вооруженных сил в Сенате и Палате представителей Конгресса США хотят усилить надзор за Пентагоном после сообщений СМИ о приказе военного министра Пита Хегсета "убить всех" в ходе удара по судну близ Венесуэлы 2 сентября.

Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

2 сентября госсекретарь Марко Рубио сообщил, что в южной части Карибского бассейна США нанесли удар по судну, на котором якобы перевозились наркотики. Министр утверждал, что судно вышло из Венесуэлы.

Газета WP со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет отдал устный приказ "убить всех" в ходе операции. По судну было нанесено два удара, так как двое членов экипажа из 11 выжили после первой атаки.

Председатель комитета по делам вооруженных сил Сената республиканец Роджер Уикер и демократ Джек Рид, также входящий в комитет, заявили, что им известно о сообщениях СМИ о действиях Хегсета. По их словам, комитет направил запросы в Пентагон. "Мы намерены тщательно рассмотреть ситуацию, чтобы установить связанные с ней факты", - говорится в заявлении, которое цитирует WP.

Позже комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей заявил о планах "принять меры силами обеих партий, чтобы получить полный отчет об операции". Комитет намерен "организовать тщательный надзор за военными операциями министерства обороны в Карибском бассейне".

Поделиться:
219

Актуально

Политика

В Азербайджане назначено повторное обследование лиц, получивших отсрочку от ...

Политика

В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева - ...

Мнение

Армяне и узбеки инвестируют в родину, азербайджанцы - нет: почему так происходит?

Общество

Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

В мире

Мерц: Орбан поехал в Москву "без европейского мандата"

Беспилотный самолёт Bayraktar установил мировое достижение

СМИ: конгрессмены намерены усилить надзор за Пентагоном

Военно-воздушным силам КНДР дали новое поручение

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Ермак сделал заявление из-за обысков у него дома - ОБНОВЛЕНО

Нидерланды первые в мире искоренили проблему бездомных собак

Путин отреагировал на утечку разговора Уиткоффа и Ушакова

Стала известна причина смерти семьи Бёджек в стамбульском отеле

Последние новости

О погоде в регионах: дожди и снег

Сегодня, 12:31

Мерц: Орбан поехал в Москву "без европейского мандата"

Сегодня, 12:28

В Баку произошел взрыв в жилом здании - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:22

Гюльтакин Гаджибейли задержана в Турции

Сегодня, 12:10

Беспилотный самолёт Bayraktar установил мировое достижение

Сегодня, 11:57

Спецпредставитель Президента: «Этот год стал годом нового темпа в Лачине»

Сегодня, 11:36

СМИ: конгрессмены намерены усилить надзор за Пентагоном

Сегодня, 11:23

Тахир Иксанов: «В течение года в Лачине были реализованы яркие культурные программы»

Сегодня, 11:08

Военно-воздушным силам КНДР дали новое поручение

Сегодня, 10:53

Месси взял 47-й трофей в карьере

Сегодня, 10:26

Делегация Украины прибыла в США для переговоров

Сегодня, 10:07

Гарагейбатская трагедия: Прошло 4 года со дня крушения вертолета Госпогранслужбы

Сегодня, 09:45

Авиакомпании нашли способ быстро устранить проблему с Airbus A320

Сегодня, 09:35

Почему в Азербайджане так выросли цены на деревенские яйца? - ВИДЕО

Сегодня, 09:25

В Кыргызстане начались досрочные парламентские выборы

Сегодня, 09:00

МИД Азербайджана и Польши провели первые консульские консультации

Сегодня, 00:15

Друзья скончавшегося от инфаркта юноши: Эшгина напугал взрыв пиротехники - ВИДЕО

29 / 11 / 2025, 23:56

Робот станцевал под песню «Гарагёз бой-бой» - ВИДЕО

29 / 11 / 2025, 23:40

Миллиардер из США построил «убежище для конца света»

29 / 11 / 2025, 23:20

В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева - ОБНОВЛЕНО

29 / 11 / 2025, 23:01
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30