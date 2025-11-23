Владелец объекта в Ясамале отрицает свою вину, жильцы заявляют, что он лжет - ВИДЕО

Владелец объекта, расположенного на первом этаже жилого доме Ясамале, Вугар Аббасов отрицает все обвинения в причастности к страшному пожару, произошедшему в этом здании 21 ноября и ставшему причиной гибели трех жильцов.

Как передает 1news.az, винтервью ITV, он сообщил, что с 2023-го года сдает объект в аренду ресторану Loft и клинике Loft Dent и утверждает, что у него имеются необходимые документы, подтверждающие соответствие их инфраструктуры требуемым стандартам.

"Если это произошло на моём объекте, соседний объект не несёт ответственности, и наоборот. Мы предоставили необходимые документы в соответствующие органы и открыты для любых экспертиз и проверок. Общее потребление электроэнергии рестораном составляет максимум 20-30 кВ. Однако в технических условиях нам выдано 160 кВ. Напряжение должно превышать этот предел, чтобы возникло задымление от жара.

Наш электрощит находился под шахтой здания. Поскольку пожар также произошёл в этой шахте, расплавленные материалы попали на наш щит. Однако мы не причастны к деятельности данного щита. По словам жильцов, дым также шёл из «ловушек». Если дым идёт из разных частей здания, как он может не выходить из нашего объекта?", - сказал В.Аббасов, передает Qafqazinfo.

Жильцы, в свою очередь, возмутились заявлением предпринимателя и единогласно отметили, что сказанное им - ложь: "Ты убил людей, погиб ребенок, уходи отсюда", - заявили жильцы и прогнали В.Аббасова со двора дома.

Представляем сюжет на эту тему:

