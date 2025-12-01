В Грузии подадут в суд на BBC

Власти Грузии подадут иски в международные суды против вещательной корпорации BBC за ложную информацию в ее статье о якобы применении полицией химических веществ против митингующих.

Об этом говорится в заявлении правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Накануне BBC опубликовала материал, в котором утверждалось, что власти Грузии якобы использовали химическое оружие времен Первой мировой войны против протестующих в 2024 году. Выводы авторов статьи основывались на комментариях участников акций протеста в Тбилиси.

"Ввиду того, что этот грязный пропагандистский материал является попыткой очернить грузинское правительство, грузинскую полицию и, что самое главное, государственность Грузии, мы приняли решение начать в отношении лживого СМИ правовой спор в международных судах. Мы используем все возможные правовые пути, чтобы распространяющее ложь так называемое СМИ ответило за распространение грязных ложных обвинений", - говорится в заявлении.

Источник: ТАСС