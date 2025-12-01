Пользователи столкнулись с новой системой проверки возраста на YouTube

YouTube начал масштабное внедрение обязательной проверки возраста среди пользователей.

При попытке открыть ролики с пометкой 18+ платформа автоматически запрашивает подтверждение возраста.

Пользователям предлагается несколько вариантов верификации: отправка скана паспорта или водительских прав, селфи для алгоритмического определения возраста, а также подтверждение через банковскую карту или e-mail. Отмечается, что часть данных может передаваться внешним подрядчикам, включая сервис VerifyMy, который проводит дополнительную сверку.

Сообщения о новых требованиях уже поступают от пользователей, чьи аккаунты зарегистрированы в Беларуси и отдельных европейских странах. Ранее подобные меры начали действовать на рынках Великобритании и ЕС.

Источник: Газета.ру

Джамиля Суджадинова