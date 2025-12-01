 Число погибших в Индонезии из-за наводнений достигло более 500 | 1news.az | Новости
Число погибших в Индонезии из-за наводнений достигло более 500

First News Media11:35 - Сегодня
В Индонезии продолжают расти масштабы трагедии, вызванной мощными наводнениями и оползнями.

По обновлённой информации Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, число подтверждённых погибших достигло 502 человек, ещё 508 жителей считаются пропавшими без вести.

Катастрофические последствия отмечаются по всей Юго-Восточной Азии, совокупные данные из Индонезии, Таиланда, Малайзии и Шри-Ланки показывают, что общее число погибших в регионе превысило 1000 человек.

Причиной бедствия стали интенсивные муссонные дожди, усиленные серией тропических штормов, метеорологи отмечают, что это одно из самых разрушительных наводнений в регионе за последние годы. Миллионы жителей Юго-Восточной Азии столкнулись с последствиями стихии, а гуманитарные службы продолжают работать в условиях ограниченного доступа к многим районам.

Источник: AlArabia

Джамиля Суджадинова

