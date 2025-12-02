 Пойдет ли Ереван на уступки Тбилиси в вопросе НПО? - Ответ армянского эксперта | 1news.az | Новости
Мнение

Пойдет ли Ереван на уступки Тбилиси в вопросе НПО? - Ответ армянского эксперта

Себа Агаева13:25 - Сегодня
На фоне резонансных заявлений Михаила Саакашвили и усиливающихся дискуссий вокруг деятельности грузинских НПО в Армении, в Ереване считают, что власти Армении продемонстрируют твердую и неизменную позицию - требования Тбилиси о выдворении грузинских неправительственных организаций и закрытии их банковских счетов, о которых заявил экс-президент Грузии, не будут удовлетворены.

Напомним, сегодняшнее заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося под арестом, спровоцировало дискуссию о состоянии отношений между Грузией и ее соседями. Экс-президент обвинил грузинские власти в ухудшении связей не только с западными партнерами, но и с ближайшими государствами региона.

«[Премьер-министр Грузии Ираклий] Кобахидзе просит Армению выдворить грузинские НПО из Еревана (который теперь заполнен грузинами, поскольку конференции, которые раньше проводились в Грузии на западные деньги, теперь все перенесены в Ереван) и закрыть их счета.

Правительство Пашиняна отвечает, что в Армении нет закона об иноагентах и ​​он не планируется, и нет никаких оснований для ограничения свободы грузин», - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Кроме того, Саакашвили утверждает, что Грузия в ответ готова ограничить движение армянских товаров через свою территорию, а уже существующие транспортные сложности, как он полагает, вызваны российским влиянием.

Насколько эти заявления соответствуют действительности? И какие процессы в действительности происходят в армяно-грузинских отношениях? Ситуацию в интервью 1news.az прокомментировал армянский журналист, блогер и автор платформы «В центре объектива» Роман Багдасарян, предложив иной взгляд на происходящее.

Армения и принципы демократии: «Мы не отступаем»

По словам Багдасаряна, Армения не намерена менять свои фундаментальные подходы, даже если это предполагает определенные риски. Премьер-министр Никол Пашинян многократно доказывал свою приверженность демократическим принципам и суверенному праву Армении формировать внутреннюю политику без внешних вмешательств, отметил он.

«Армения остается пространством свободы слова и демократии. В стране нет аналога закона об «иностранных агентах», под который попадают десятки гражданских организаций в других государствах региона. В Армении действует простое правило: если человек или организация не нарушает закон, он может свободно работать, независимо от гражданства.

Это касается и грузинских НПО, некоторых из которых действительно переместили свои мероприятия и офисы в Ереван после принятия закона «Об иностранном влиянии» в Грузии. Но, никаких оснований для давления на них со стороны армянского правительства нет»,- заявил Багдасарян.

Проблемы с транзитом: рабочие вопросы или политический сигнал?

Одной из ключевых тем заявления Саакашвили стало возможное ограничение грузинской стороной перемещения армянских товаров. Транзит через Грузию жизненно важен для экономики Армении - через северного соседа проходит значительная часть экспортно-импортных маршрутов, включая доступ к черноморским портам.

Однако Багдасарян уверен, что драматизировать ситуацию не стоит. «В последние годы действительно возникали отдельные затруднения в логистике, но армянская сторона решала их в рабочем режиме. Ни серьезных, ни тем более катастрофических последствий мы пока не видим», - подчеркнул эксперт.

Тем не менее, он признает, что влияние России в регионе сохраняется. «Оно ощущается как в Армении, так и в Грузии. Поэтому нельзя полностью исключить, что отдельные решения или колебания в политике соседней страны могут иметь определенный внешний контекст. Но связывать каждую проблему с глубокими политическими мотивами, преждевременно», - считает эксперт.

По его словам, отношения между Арменией и Грузией сейчас находятся на одном из самых высоких уровней за последние годы.

Особое значение он придает тому, что свой первый зарубежный визит в 2018 году премьер-министр Армении совершил именно в Тбилиси. Тогда Ереван дал четкий сигнал, что считает Грузию стратегическим партнером, а также пресек попытки пророссийских структур дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах Ахалкалаки и Ахалцихе, отметил Багдасарян.

Развитие экономических проектов, растущий туристический обмен и отсутствие серьезных политических противоречий, по его словам, создают атмосферу доверия между двумя странами. Именно поэтому Багдасарян считает тезисы Саакашвили о массовых проблемах в отношениях немного «преувеличенными».

Комментируя резкие заявления бывшего грузинского лидера, Багдасарян призывает учитывать состояние и положение, в котором тот находится. Политики, находящиеся под арестом, нередко стремятся усилить драматизм собственных оценок или представить происходящее в резко негативных тонах, и это может быть частью внутриполитической борьбы или способом привлечь международное внимание, считает Багдасарян.

«Армения подтверждает свою неизменную приверженность демократическим принципам и суверенному праву формировать внутреннюю политику без внешнего давления», - подчеркнул Богдасарян. «Грузинские НПО, как и прежде, могут свободно работать на территории страны, а любые попытки давления или вмешательства со стороны соседей не найдут поддержки в Ереване. Для Армении приоритетом остаются принципы демократии, свободы слова и законности - и в этом она готова сохранять твердую позицию, даже сталкиваясь с политическими вызовами», - заключил эксперт.

