В оптовом магазине в Агджабеди обнаружили контрафактную водку

В магазине оптовой торговли Tac, принадлежащем Эльчину Гасымову и расположенном на улице И.Гаибова в Агджабеди, в ходе внеплановой проверки Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) были обнаружены контрафактные алкогольные напитки под торговой маркой "Банкетная", предназначенные для продажи.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу АПБА.

Было отмечено, что бутылки отличались от оригинальных образцов, имели следы повреждений, а содержимое было изготовлено из спирта неизвестного происхождения. Также было установлено, что крышки бутылок были закреплены повторно, а даты производства на этикетках отсутствовали полностью.

По данному факту в соответствии с законодательством были приняты надлежащие меры: продажа контрафактных напитков немедленно пресечена, владельцу торговой точки выданы обязательные к исполнению предписания.

Сотрудники АПБА изъяли образцы поддельной продукции для проведения лабораторных исследований. В настоящее время расследование продолжается.