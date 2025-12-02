Турция поставит средства для защиты транспортных средств миссий ООН

Радиочастотные (РЧ) глушители турецкой оборонной компании ASER Teknoloji будут использоваться в бронетехнике, задействованной в миссиях ООН в Африке.

Компания ASER Teknoloji специализирующаяся на производстве систем спутниковой связи и радиолокации, выиграла соответствующий тендер на поставку устройств.

Генеральный директор ASER Teknoloji Эртан Мурат сообщил, что продукция компании включает тактические системы радиоэлектронной борьбы, эффективные против дистанционно управляемых самодельных взрывных устройств (СВУ) и беспилотников.

По его словам, свои инновационные и эффективные технологии радиочастотного подавления на самый высокий международный уровень.

«Мы сотрудничаем с Вооружёнными силами Турции в рамках проектов по разработке радиочастотных глушителей уже более 20 лет. Нами созданы новые технологии глушения, отвечающие условиям и потребностям реальной боевой обстановки», - сообщил он.

«Наши разработки позволяют эффективно и в гораздо более широком диапазоне создавать помехи по всему спектру, включая системы 4.5G и 5G, беспилотники и диапазоны частот GNSS (глобальная навигационная спутниковая система)», - добавил Эртан Мурат.

Источник: Anadolu