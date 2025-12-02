 Банк ABB внедряет технологии будущего с голосовым AI-помощником! | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Банк ABB внедряет технологии будущего с голосовым AI-помощником!

First News Media16:37 - Сегодня
Банк ABB внедряет технологии будущего с голосовым AI-помощником!

Банк ABB, регулярно выводящий на рынок страны передовые банковские решения, на этот раз предлагает своим клиентам совершенно новый формат сервиса.

Теперь клиенты Банка ABB могут воспользоваться возможностями голосового управления операциями на основе искусственного интеллекта. Виртуальные помощники AI-khan и AI-nur будут оперативно помогать клиентам по всем вопросам, связанным с продуктами и услугами Банка ABB, выполнять операции по голосовым командам и отвечать на возникающие вопросы.

Данная новинка в настоящее время находится на этапе бета-тестирования. 10 000 предварительно зарегистрированных пользователей мобильного приложения ABB mobile уже могут пообщаться с AI-khan и AI-nur и протестировать первую функцию — перевод денежных средств по номеру телефона.

Номер мобильного телефона получателя должен быть сохранен в телефонной книге отправителя. Пользователь вслух называет имя и фамилию владельца нужного номера, после чего виртуальный помощник сразу инициирует и выполняет операцию.

Новая технология на базе искусственного интеллекта позволяет клиентам осуществлять банковские операции более удобно, быстро и интуитивно. При этом безопасность операций обеспечивается на самом высоком уровне.

На первоначальном этапе сервис охватывает переводы денежных средств и ответы на вопросы о Банке.

В ближайшей перспективе новый AI-сервис будет распространен и на другие банковские операции и с учетом обратной связи от клиентов будет постоянно совершенствоваться.

Подробную информацию о современных, удобных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте по адресу https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.

На правах рекламы

Поделиться:
288

Актуально

Общество

В Азербайджане марковские праздники принесут 11 нерабочих дней

Политика

Утверждены численность и состав членов коллегии МИД Азербайджана

Общество

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Политика

Милли Меджлис принял законопроекты о госбюджете на 2026 год

Общество

Два года энергии, музыки и незабываемых ночей: FOMO Baku приглашает отметить этот день вместе! - ФОТО

До конца года для семей шехидов и ветеранов будет приобретено около 400 домов

В Азербайджане марковские праздники принесут 11 нерабочих дней

Журналистам раскрыли туристическую палитру Шеки: шелк, халва и гончарное искусство в центре внимания - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Баку запускают очередной этап сноса жилья с компенсацией 2700 манатов за кв.м

Блогера-азербайджанца избили в прямом эфире - ВИДЕО

В Азербайджане расширен круг лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Два года энергии, музыки и незабываемых ночей: FOMO Baku приглашает отметить этот день вместе! - ФОТО

Сегодня, 19:50

Азербайджанская футболистка посвятила забитый гол своей покойной матери - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

Зеленский: 20 пунктов мирного плана уже готовы

Сегодня, 19:20

После переговоров с Путиным Уиткофф встретится с Зеленским в Европе - СМИ

Сегодня, 19:17

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль

Сегодня, 19:15

Утверждены численность и состав членов коллегии МИД Азербайджана

Сегодня, 19:00

До конца года для семей шехидов и ветеранов будет приобретено около 400 домов

Сегодня, 18:50

В Азербайджане марковские праздники принесут 11 нерабочих дней

Сегодня, 18:40

Журналистам раскрыли туристическую палитру Шеки: шелк, халва и гончарное искусство в центре внимания - ФОТО

Сегодня, 18:30

На освобожденных территориях инвентаризировано еще 25 памятников - ФОТО

Сегодня, 18:15

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Сегодня, 18:00

Каллас ждет от Армении присоединения к санкциям против России

Сегодня, 17:56

В 9 раз больше людей под защитой: Как в 2026 году изменится обязательное медицинское страхование в Азербайджане?

Сегодня, 17:30

Интернет-приманки формируют сознание масс?

Сегодня, 17:26

Бельгийская полиция задержала экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино

Сегодня, 17:14

В этих районах Азербайджана выпал снег – ВИДЕО

Сегодня, 17:08

Экс-глава евродипломатии Могерини арестована в Бельгии

Сегодня, 16:55

Еврокомиссар: В вопросе разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе обсуждается создание четырехстороннего формата

Сегодня, 16:47

«На встречах, которые прошли в Эр-Рияде, вклад Азербайджана в исламскую солидарность был особо подчеркнут»

Сегодня, 16:43

Роботы, чувства и любовь: EMIN и Ани Лорак представили клип «Будет здорово» - ВИДЕО

Сегодня, 16:40
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30