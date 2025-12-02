В этих районах Азербайджана выпал снег – ВИДЕО

По данным Национальной гидрометеорологической службы по состоянию на 16:00 2 декабря, в некоторых районах страны сохраняется дождливая погода.

Так, в Шахбузе, Гёйгёле, Шамкире, Гяндже, Гахе, Губе, Гусаре и Шабране периодически идут дожди.

В высокогорных районах Кяльбаджара, Лачина, Дашкесана, Шахдага и Гядабея наблюдается снег.

В Нахчыване, Шаруре, Джульфе, Садараке, Губе, Гусаре, Евлахе, Сабирабаде и Гаджигабуле наблюдается туман. Видимость в тумане ограничена до 500 метров.