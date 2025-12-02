Бельгийская полиция задержала экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино

Вторым задержанным в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе ЕС стал ее экс-генсек Стефано Саннино, который был вторым человеком в евродипслужбе, когда ее возглавлял Жозеп Боррель.

Об этом сообщила газета l"Echo со ссылкой на источники в бельгийских силовых структурах.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что бельгийская полиция в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе Евросоюза задержала бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и действующего ректора элитной академии по подготовке чиновников (Колледж Европы) Федерику Могерини.