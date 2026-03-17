Генсек ООН призвал противостоять «нарастающей волне ненависти к мусульманам»

First News Media10:40 - Сегодня
Генеральный секретарь ООН в понедельник призвал страны «работать сообща», чтобы искоренить растущую волну ненависти к мусульманам. Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость отвергнуть «нарративы страха и исключения».

На фоне продолжающихся конфликтов и нестабильности «миллионы мусульман по всему миру ощущают эту боль», заявил Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии, посвященном Международному дню борьбы с исламофобией. «Давайте вновь подтвердим приверженность равенству, правам человека и достоинству каждого человека повсюду», – сказал он.

Генеральный секретарь предупредил, что многие мусульмане, живущие в странах, где они составляют меньшинство, в повседневной жизни сталкиваются с различными формами институциональной дискриминации, социально-экономической маргинализации и необоснованного наблюдения.

Гутерриш призвал правительства взять на себя ответственность и принять меры, которые «обеспечивают равенство, а не закрепляют предубеждения». Он также предупредил о «скрытых формах предвзятости», которые редко попадают в заголовки новостей, но тем не менее «влияют на судьбы людей, подрывают доверие и ясно дают понять, кого считают частью общества, а кого – нет». Речь может идти об упущенных возможностях, предубеждениях или подозрительном отношении.

По его словам, такие явления подпитываются – и опасно усиливаются – антимусульманской риторикой, дезинформацией и откровенной ненавистью.

Генсек ООН отметил, что когда дискриминация «поддерживается людьми, занимающими властные позиции, предубеждение становится нормой».

«Когда стереотипы не оспариваются, они превращаются в соответствующую политику. А решения, принимающиеся под влиянием страха, приводят к несправедливости», – сказал он.

По словам главы ООН, «у правительств есть четкая обязанность» – принимать меры, в том числе на законодательном уровне, для борьбы с исламофобией, а также создавать механизмы безопасности, которые защищают людей и уважают права человека, «а не стигматизируют целые сообщества».

Антониу Гутерриш также подчеркнул ответственность, которую несут технологические компании. «Онлайн-пространство должно объединять людей, а не разделять их», – отметил Генеральный секретарь, добавив, что платформы должны делать гораздо больше для выявления, предотвращения и пресечения языка ненависти.

«Молчание перед лицом ненависти лишь позволяет ей распространяться», – подчеркнул Генеральный секретарь, добавив, что каждый должен противостоять нетерпимости, ксенофобии и дискриминации.

«По мере завершения Рамазана мусульмане по всему миру вновь подтверждают ценности, которые лежат и в основе Устава ООН… Эти универсальные принципы должны направлять наш глобальный отпор ненависти и расколу», – заключил он.

Источник: АЗЕРТАДЖ

