Трамп: нападение на Иран предотвратило третью мировую войну

First News Media10:28 - Сегодня
Трамп: нападение на Иран предотвратило третью мировую войну

Военная операция против Ирана предотвратила Третью мировую войну, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

"Если бы мы этого не сделали, началась бы ядерная война, которая переросла бы в третью мировую. И что еще важнее — это была бы война, после которой просто ничего бы не осталось", — сказал он.

Он утверждает, что если бы США не напали на Иран, то у Тегерана появилось бы ядерное оружие, которым бы он якобы ударил по Израилю и всему Ближнему Востоку.

Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

Источник: РИА Новости

