В Абу-Даби из-за падения обломков ракеты погиб человек

Системы ПВО ОАЭ сбили баллистическую ракету, обломки перехваченного снаряда упали в районе Бани-Яс в эмирате Абу-Даби.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы властей эмирата в X.

Согласно тексту, в результате инцидента погиб гражданин Пакистана.

Накануне Минобороны ОАЭ информировало о перехвате с начала эскалации более 300 ракет и свыше 1 600 беспилотников, которые были запущены с территории Ирана. По информации ведомства, вследствие ударов погибли 2 военнослужащих эмиратских ВС и 5 гражданских лиц, 145 человек получили ранения.

Источник: ТАСС