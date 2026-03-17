В Абу-Даби из-за падения обломков ракеты погиб человек

Системы ПВО ОАЭ сбили баллистическую ракету, обломки перехваченного снаряда упали в районе Бани-Яс в эмирате Абу-Даби.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы властей эмирата в X.

Согласно тексту, в результате инцидента погиб гражданин Пакистана.

Накануне Минобороны ОАЭ информировало о перехвате с начала эскалации более 300 ракет и свыше 1 600 беспилотников, которые были запущены с территории Ирана. По информации ведомства, вследствие ударов погибли 2 военнослужащих эмиратских ВС и 5 гражданских лиц, 145 человек получили ранения.

Источник: ТАСС

Актуально

Общество

В преддверии Новруза МВД и МЧС сделали совместное обращение к гражданам - ФОТО - ...

Общество

В пожаре в многоэтажке в Баку пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО

Политика

Названа стоимость экспорта продукции из Азербайджана в Армению в январе-феврале

Политика

Джейхун Байрамов обсудил с пакистанским коллегой ситуацию в регионе - ФОТО

В мире

Армия Израиля заявила о ликвидации командира «Басидж»

ИИ как оружие: роль искусственного интеллекта в современных войнах

Сильная магнитная буря ожидается на Земле 19 марта

Иран пригрозил «унизить» всех, кто попытается захватить остров Харк

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

СМИ: Моджтаба Хаменеи тайно доставлен в Москву

Арагчи: из-за ударов США и Израиля по Ирану погибли более 200 детей

Нетаньяху заявил, что не выдавал бы Моджтабе Хаменеи «полис страхования жизни»

Пашинян: Я ношу на груди символ мира с Азербайджаном

Последние новости

Снимок заваленного мусором зала после церемонии «Оскар 2026» вызвал волну критики – ФОТО

Сегодня, 13:12

В пожаре в многоэтажке в Баку пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:00

Армия Израиля заявила о ликвидации командира «Басидж»

Сегодня, 12:58

Названа стоимость экспорта продукции из Азербайджана в Армению в январе-феврале

Сегодня, 12:55

ИИ как оружие: роль искусственного интеллекта в современных войнах

Сегодня, 12:50

Сильная магнитная буря ожидается на Земле 19 марта

Сегодня, 12:47

В Баку в этом году пройдет еще один чемпионат мира

Сегодня, 12:40

Уволен главный инженер Бакметрополитена - ФОТО

Сегодня, 12:30

Самир Насиров: В 2025 году общий дефицит платежного баланса Азербайджана составил $1,4 млрд

Сегодня, 12:20

Иран пригрозил «унизить» всех, кто попытается захватить остров Харк

Сегодня, 12:17

Bakcell присоединился к системе цифрового документооборота (RSD)

Сегодня, 12:02

В Черногории вынесен приговор двум азербайджанцам за участие в массовой драке

Сегодня, 12:00

Милли Меджлис принял в третьем чтении изменения по службе СДВС для женщин

Сегодня, 11:57

Зафиксирован рост денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан

Сегодня, 11:50

В Эфиопии открылись новые центры госуслуг на основе модели ASAN xidmət - ФОТО

Сегодня, 11:48

Милли Меджлис приступил к обсуждению 9 вопросов

Сегодня, 11:45

В Иране заявили о близкой победе над «недобитками с острова Эпштейна»

Сегодня, 11:40

Стало известно, как будут работать центры технического осмотра в праздничные дни

Сегодня, 11:35

ЦБА: Профицит счета текущих операций составил $3,5 млрд

Сегодня, 11:32

Джейхун Байрамов обсудил с пакистанским коллегой ситуацию в регионе - ФОТО

Сегодня, 11:28
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Сегодня в Азербайджане отмечается İlaxır çərşənbə - последний из четырех предпраздничных вторников в ожидании Новруза. По народным поверьям, именно в
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

