 На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших
Общество

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

First News Media18:00 - Сегодня
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

2 декабря продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также за счет государства адвокатом для защиты.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, защищающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем были заслушаны показания потерпевших.

Потерпевший Эльшан Бабаев, отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, сообщил, что Турал Амиров и Эльчин Салманов погибли, а он и Юсиф Гасанов получили ранения в результате разрыва вблизи них противотанкового снаряда, выпущенного остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Агдеринского района.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший Эльвин Мамедов отметил, что он и Кямран Гасанов получили ранения в результате разрыва рядом с ними минометного снаряда, выпущенного противником на территории села Сардаркенд Ходжалинского района. Он добавил, что в это время противник открыл огонь из минометов, снайперских винтовок и другого оружия.

Потерпевший Халид Шукюрлю в своем показании указал, что получил ранения в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного противником в селе Малыбейли Ходжалинского района. В ходе инцидента также получили ранения Садиг Мамедов и Ниджат Ахмедзаде.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Талех Гумбатзаде отметил, что получил ранения в результате разрыва артиллерийского снаряда, выпущенного остатками армянской армией и незаконными армянскими вооруженными формированиями в селе Еникенд Ходжавендского района. В ходе инцидента также получил ранения Джавид Шавгатлы.

Потерпевший Фазиль Амирли, отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, сообщил, что он, Сейфеддин Джаббаров и Кямран Наджафов получили ранения в результате вражеского обстрела на территории села Малыбейли Ходжалинского района.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, Ильгар Гасымов сообщил, что он и Гусейн Гусейнов получили ранения в результате разрыва мины, заложенной противником в направлении Ходжалинского района.

Судебное разбирательство продолжилось изучением документов и других доказательств, содержащихся в материалах уголовного дела.

Следующее заседание суда назначено на 5 декабря.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

