До конца года для семей шехидов и ветеранов будет приобретено около 400 домов

До конца текущего года в Азербайджане будет приобретено около 400 домов для обеспечения жильем семей шехидов и ветеранов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения во втором чтении законопроектов "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" и "О бюджете Фонда страхования по безработице на 2026 год" .

"В Азербайджане все семьи шехидов и инвалиды войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и ожидающие очереди на квартиры, будут обеспечены жильем. Мероприятия по трудоустройству семей шехидов и инвалидов войны реализуются на постоянной основе. Проведена соответствующая работа почти со 153 тыс. человек. Программа занятости является для нас серьезным инструментом. В рамках этой программы нам удалось вовлечь в программу самозанятости 13,4 тыс. человек. Всего в активные меры по трудоустройству из этой категории удалось вовлечь 28,1 тыс. человек", - сказал министр.

По его словам, учитывая географические трудности в горных и предгорных районах, со следующего года к этим регионам будет применяться особый подход.