Два года энергии, музыки и незабываемых ночей: FOMO Baku приглашает отметить этот день вместе! - ФОТО

FOMO Baku, новейший и эксклюзивный ночной клуб города, отмечает очередной год ярких событий, стремительного роста и международного признания. Расположенный в самом сердце столицы, клуб всего за короткое время стал глобальной точкой притяжения для артистов и поклонников электронной музыки со всего мира.

Стремительно завоевывая своё место на мировой сцене, FOMO Baku занял 65-е место в авторитетном рейтинге DJ Mag Top 100 Clubs, подтвердив свой статус одного из самых энергичных и востребованных клубов мира. Уникальная атмосфера, безукоризненный саунд-дизайн и продуманный музыкальный контент сделали FOMO символом новой эпохи ночной жизни Азербайджана.

В этом году празднование Дня Рождения клуба, которое обещает стать одним из самых значимых событий сезона, растягивается на целый праздничный уикенд – 5 и 6 декабря.

Специальный лайнап объединил артистов мирового масштаба. А открывать долгожданный уикенд будет особенный артист:

FRANK WIEDEMANN (Âme) – немецкий музыкант, продюсер и сооснователь Innervisions и Bigamo Musik, известный по проектам Âme, Howling, Schwarzmann и A Critical Mass. 5 декабря Frank Wiedemann вновь выступит в FOMO Baku с эксклюзивным LIVE-перформансом.

PACO OSUNA – легенда индустрии с 30-летней историей, резидент Hï Ibiza, основатель Mindshake Records и создатель концепта NOW HERE. Один из ключевых артистов глобальной техно-сцены выступит в FOMO Baku 6 декабря с мощным и насыщенным сетом, достойным праздника.

TOMAN – один из наиболее заметных представителей новой волны европейской электронной музыки. Его узнаваемый грув, сочетающий house, techno и minimal, завоевал ведущие танцполы и крупнейшие лейблы. Именно он будет закрывать долгожданный музыкальный уикенд.

FOMO Baku приглашает гостей отметить этот особенный день вместе и стать частью ключевого события сезона. Продажа билетов на 5 и 6 декабря уже открыта. Приобрести их можно на официальном сайте клуба: www.fomobaku.com

FOMO Baku – там, где музыка превращается в эмоцию, а ночь в историю.

