На каких улицах Баку 2 декабря наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
10. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
13. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
14. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;
16. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбудова;
17. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд".