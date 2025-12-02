 ДТП в Масаллы: есть погибший | 1news.az | Новости
Общество

ДТП в Масаллы: есть погибший

First News Media10:47 - Сегодня
ДТП в Масаллы: есть погибший

В Масаллинском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Авария случилась в селе Гасанлы, где автомобиль Nissan Sunny, управляемый Фармудой Гусейновой (1990 г.р.), опрокинулся после внезапной потери контроля над управлением.

В машине находились Гюльшан Исмаилова (1975 г.р.), Нурия Нуриева (1985 г.р.) и Севда Велишова (1961 г.р.). Все пострадавшие были срочно доставлены в Центральную районную больницу Масаллы. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, Севда Велишова скончалась от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело

Источник: APA

Джамиля Суджадинова

183

