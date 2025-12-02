Известная столичная клиника оштрафована за оказание ЭКО без лицензии

Аналитико-экспертный центр Министерства здравоохранения провёл внеплановую проверку в Международном Госпитале Melhem (Melhem International Hospital).

Во время проверки было выявлено, что в больнице оказываются гинекологические услуги — экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), которые не предусмотрены лицензией.

По результатам проверки в отношении директора и законного представителя ООО Международный Госпиталь Мелхем Фуада Гадим оглу Ализады был составлен протокол об административном правонарушении по статье 215.1 Кодекса об административных правонарушениях, и дело было направлено в суд. Решением суда Ф. Ализада признан виновным по указанной статье и оштрафован на 6 000 манатов.

Источник: Qaynarinfo