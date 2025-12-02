 Известная столичная клиника оштрафована за оказание ЭКО без лицензии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Известная столичная клиника оштрафована за оказание ЭКО без лицензии

First News Media23:20 - 02 / 12 / 2025
Известная столичная клиника оштрафована за оказание ЭКО без лицензии

Аналитико-экспертный центр Министерства здравоохранения провёл внеплановую проверку в Международном Госпитале Melhem (Melhem International Hospital).

Во время проверки было выявлено, что в больнице оказываются гинекологические услуги — экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), которые не предусмотрены лицензией.

По результатам проверки в отношении директора и законного представителя ООО Международный Госпиталь Мелхем Фуада Гадим оглу Ализады был составлен протокол об административном правонарушении по статье 215.1 Кодекса об административных правонарушениях, и дело было направлено в суд. Решением суда Ф. Ализада признан виновным по указанной статье и оштрафован на 6 000 манатов.

Источник: Qaynarinfo

Поделиться:
787

Актуально

Политика

Азербайджан переизбран членом Комитета ЮНЕСКО

Общество

Трагическая смерть 13-летней девочки в Баку: полиция исследует возможную связь с ...

Политика

Утверждены численность и состав членов коллегии МИД Азербайджана

Общество

В Азербайджане мартовские праздники принесут 11 нерабочих дней

Общество

Известная столичная клиника оштрафована за оказание ЭКО без лицензии

Трагическая смерть 13-летней девочки в Баку: полиция исследует возможную связь с игрой «Синий Кит» - ВИДЕО - ОБНОВЕНО

Издательский дом NARGIS открывает новую выставку «Winter in Azerbaijan» - ВИДЕО

Два года энергии, музыки и незабываемых ночей: FOMO Baku приглашает отметить этот день вместе! - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Убийство Ирады Мурадовой: родные сомневаются в объективности следствия - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский историк предложил демонтировать памятник Айне Султановой и воздвигнуть - Топчибашеву

В Баку запускают очередной этап сноса жилья с компенсацией 2700 манатов за кв.м

Последние новости

В Кремле прошли российско-американские переговоры - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:06

Трамп заявил, что его назвали президентом Европы

Сегодня, 00:00

Азербайджан переизбран членом Комитета ЮНЕСКО

02 / 12 / 2025, 23:40

Известная столичная клиника оштрафована за оказание ЭКО без лицензии

02 / 12 / 2025, 23:20

Казахстан планирует вырезать ЛГБТ-сцены из фильмов

02 / 12 / 2025, 23:00

Посол Азербайджана в Тегеране провел встречу с представителями МИД Ирана - ФОТО

02 / 12 / 2025, 22:42

Трамп: США более не вовлечены в украинский конфликт в финансовом плане

02 / 12 / 2025, 22:20

Президента Польши обвинили в криптоафере

02 / 12 / 2025, 22:00

Главу азербайджанской общины Екатеринбурга подозревают в присвоении

02 / 12 / 2025, 21:45

Трагическая смерть 13-летней девочки в Баку: полиция исследует возможную связь с игрой «Синий Кит» - ВИДЕО - ОБНОВЕНО

02 / 12 / 2025, 21:30

Зеленский: Украина ближе к миру, чем когда-либо

02 / 12 / 2025, 21:10

Издательский дом NARGIS открывает новую выставку «Winter in Azerbaijan» - ВИДЕО

02 / 12 / 2025, 20:13

Два года энергии, музыки и незабываемых ночей: FOMO Baku приглашает отметить этот день вместе! - ФОТО

02 / 12 / 2025, 19:50

Азербайджанская футболистка посвятила забитый гол своей покойной матери - ВИДЕО

02 / 12 / 2025, 19:30

Зеленский: 20 пунктов мирного плана уже готовы

02 / 12 / 2025, 19:20

После переговоров с Путиным Уиткофф встретится с Зеленским в Европе - СМИ

02 / 12 / 2025, 19:17

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль

02 / 12 / 2025, 19:15

Утверждены численность и состав членов коллегии МИД Азербайджана

02 / 12 / 2025, 19:00

До конца года для семей шехидов и ветеранов будет приобретено около 400 домов

02 / 12 / 2025, 18:50

В Азербайджане мартовские праздники принесут 11 нерабочих дней

02 / 12 / 2025, 18:40
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30