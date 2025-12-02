«Это не ваше дело»: Публичное насилие над детьми как социальная проблема

В парке я стала свидетелем того, что невозможно назвать иначе, как насилием.

Маленькая девочка, едва достигшая пяти лет, стояла с опущенной головой, всхлипывая, когда мать схватила её за плечи с такой силой, что ребёнок чуть не потерял равновесие, и ударила ладонью по лицу, отчего девочка вскрикнула.

Она ругала ребёнка за каждое слово, за каждый вздох, прерывала попытки объяснить ситуацию, хватала за руки, трясла за плечи и даже тянула за волосы. Все громче кричала на девочку, игнорируя прохожих, которые, в свою очередь, лишь отворачивались или ускоряли шаг, словно сцена происходила где-то далеко, а не прямо на их глазах.

И даже на попытку приостановить происходящее, я получила лишь грубое:

«Это не ваше дело. Воспитывайте своих детей…»

Но то, что происходит публично, несёт в себе особую жестокость, которую часто недооценивают. Наряду с этим, культура «не твоё дело», которая так часто звучит в ответ на попытки вмешаться, является не просто фразой, а целым механизмом социального оправдания насилия. Она позволяет родителям, считающим себя вправе воспитывать ребёнка силой, действовать открыто, публично и без стыда. Она укрепляет общественное равнодушие, превращая свидетелей в молчаливых соучастников.

В тот момент, когда ребёнка унижают, бьют и запугивают на глазах у всех, травма удваивается, она одновременно физическая, психологическая и социальная. Ребёнок ощущает, что взрослый имеет абсолютное право на насилие, и что никто вокруг не собирается его защищать, не вмешается, не защитит... Каждая минута публичного насилия закрепляет в сознании маленького человека ощущение беспомощности, страха и бессловесного согласия общества с происходящим.

Такие сцены формируют у ребёнка убеждение, что его права не имеют значения. Что все взрослые вокруг могут смотреть и ничего не предпринимать, а значит, агрессор имеет полное право действовать безнаказанно.

Неизбежно встаёт вопрос о том, что же происходит за закрытыми дверями, если подобное допустимо на глазах у посторонних? Если родители считают нормой демонстративно унижать ребёнка на улице, то мы видим лишь верхушку айсберга, возможно, дома агрессия воспринимается ими как часть воспитательного процесса. А значит, ребенок живет в постоянном насилии, агрессии и беспомощности.

Эта ситуация отражает системную проблему. Отражает то, что публичное насилие над детьми практически не влечёт за собой никакого наказания.

Прохожие не вмешиваются, соответствующие службы редко реагируют, а полиция и органы опеки действуют лишь в случае явной угрозы жизни ребёнка, игнорируя постоянное психологическое и эмоциональное насилие.

Так, для разъяснения психологических последствий и механизмов травмы мы попросили прокомментировать ситуацию Октая Мамедли, гуманистического психолога.

- В чем ключевое отличие публичного насилия от насилия в закрытом семейном круге?

- Главное отличие - наличие публичного стыда. Особенно сильно это может влиять, если насилие происходит в окружении знакомых ребенку людей - в школе среди одноклассников и учителей, среди родственников. Помимо того, что ребенок в этом моменте переживает боль от насилия близких ему людей, он также сталкивается с переживанием того, что все на него в этот момент смотрят.

Так же, как и в случае домашнего насилия, ребенок видит отсутствие помощи и заботы по отношению к нему со стороны взрослых. Он может подумать, что такое отношение к человеку является нормой, а не нарушением границ человека.

- Какие долгосрочные психологические последствия могут быть для ребенка, пережившего публичное унижение?

- У ребенка может развиться недоверие к близким людям и людям в целом. Может появиться низкая самооценка от того, что именно он становится жертвой унижения и насилия. Ведь близкие ему люди причиняют боль там, где он нуждается в защите. Также это может привести к хроническому чувству стыда, которое может привести к страху быть в центре внимания. Это также может привести к обратному эффекту - пытаясь защититься от нападок, ребенок может стать излишне агрессивным в обществе.

Ребенок может перестать доверять окружающим и надеяться на помощь только от себя, что также приводит к ощущению одиночества в небезопасном мире. Такое депрессивное состояние и отсутствие поддержки со стороны способно влиять на человека и в его будущем, сохраняя глубокую обиду и недоверие к окружающему миру.

- Может ли отсутствие реакции со стороны окружающих усугублять травму ребенка?

- Конечно. Например, если насилие происходит в школе и никто из взрослых не реагирует, ребенок может подумать, что такое обращение нормально. Покинутость, которую он ощущает из-за своей боли и беззащитности, может привести к появлению депрессивных состояний, излишней агрессии, а также к низкой социальной адаптации.

Если унижение происходит регулярно и никто не вмешивается, ребенок воспринимает это как норму.

В работе мы часто сталкиваемся с этой проблемой, когда в школе происходит буллинг, либо насилие в семье. Самым важным является дать в этот момент ребенку поддержку и чувство того, что он в этом не один и может рассчитывать на своих близких в случае опасности.

- Спасибо за интервью!

Каждый случай публичного насилия является не только личной трагедией ребёнка, но и коллективной социальной проблемой, показателем того, что еще не научились защищать самых уязвимых.

Каждый прохожий, который отворачивается, каждый взрослый, который оправдывает крики и удары фразой «это их семья», каждые соответствующие структуры, которые не реагируют на очевидное нарушение прав ребёнка, становятся соучастником происходящего. Мы живём в обществе, которое позволяет агрессору действовать открыто, а ребёнку страдать молча, и пока эта ситуация остаётся нормой, невозможно говорить о защите детства.

И пока мы позволяем взрослым безнаказанно кричать на ребёнка, бить его или унижать на глазах у всех, формируется культура, в которой насилие становится допустимым, привычным и неизбежным.

Джамиля Суджадинова