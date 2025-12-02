 «Это не ваше дело»: Публичное насилие над детьми как социальная проблема | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

«Это не ваше дело»: Публичное насилие над детьми как социальная проблема

First News Media11:57 - Сегодня
«Это не ваше дело»: Публичное насилие над детьми как социальная проблема

В парке я стала свидетелем того, что невозможно назвать иначе, как насилием.

Маленькая девочка, едва достигшая пяти лет, стояла с опущенной головой, всхлипывая, когда мать схватила её за плечи с такой силой, что ребёнок чуть не потерял равновесие, и ударила ладонью по лицу, отчего девочка вскрикнула.

Она ругала ребёнка за каждое слово, за каждый вздох, прерывала попытки объяснить ситуацию, хватала за руки, трясла за плечи и даже тянула за волосы. Все громче кричала на девочку, игнорируя прохожих, которые, в свою очередь, лишь отворачивались или ускоряли шаг, словно сцена происходила где-то далеко, а не прямо на их глазах.

И даже на попытку приостановить происходящее, я получила лишь грубое:

«Это не ваше дело. Воспитывайте своих детей…»

Но то, что происходит публично, несёт в себе особую жестокость, которую часто недооценивают. Наряду с этим, культура «не твоё дело», которая так часто звучит в ответ на попытки вмешаться, является не просто фразой, а целым механизмом социального оправдания насилия. Она позволяет родителям, считающим себя вправе воспитывать ребёнка силой, действовать открыто, публично и без стыда. Она укрепляет общественное равнодушие, превращая свидетелей в молчаливых соучастников.

В тот момент, когда ребёнка унижают, бьют и запугивают на глазах у всех, травма удваивается, она одновременно физическая, психологическая и социальная. Ребёнок ощущает, что взрослый имеет абсолютное право на насилие, и что никто вокруг не собирается его защищать, не вмешается, не защитит... Каждая минута публичного насилия закрепляет в сознании маленького человека ощущение беспомощности, страха и бессловесного согласия общества с происходящим.

Такие сцены формируют у ребёнка убеждение, что его права не имеют значения. Что все взрослые вокруг могут смотреть и ничего не предпринимать, а значит, агрессор имеет полное право действовать безнаказанно.

Неизбежно встаёт вопрос о том, что же происходит за закрытыми дверями, если подобное допустимо на глазах у посторонних? Если родители считают нормой демонстративно унижать ребёнка на улице, то мы видим лишь верхушку айсберга, возможно, дома агрессия воспринимается ими как часть воспитательного процесса. А значит, ребенок живет в постоянном насилии, агрессии и беспомощности.

Эта ситуация отражает системную проблему. Отражает то, что публичное насилие над детьми практически не влечёт за собой никакого наказания.

Прохожие не вмешиваются, соответствующие службы редко реагируют, а полиция и органы опеки действуют лишь в случае явной угрозы жизни ребёнка, игнорируя постоянное психологическое и эмоциональное насилие.

Так, для разъяснения психологических последствий и механизмов травмы мы попросили прокомментировать ситуацию Октая Мамедли, гуманистического психолога.

- В чем ключевое отличие публичного насилия от насилия в закрытом семейном круге?

- Главное отличие - наличие публичного стыда. Особенно сильно это может влиять, если насилие происходит в окружении знакомых ребенку людей - в школе среди одноклассников и учителей, среди родственников. Помимо того, что ребенок в этом моменте переживает боль от насилия близких ему людей, он также сталкивается с переживанием того, что все на него в этот момент смотрят.

Так же, как и в случае домашнего насилия, ребенок видит отсутствие помощи и заботы по отношению к нему со стороны взрослых. Он может подумать, что такое отношение к человеку является нормой, а не нарушением границ человека.

- Какие долгосрочные психологические последствия могут быть для ребенка, пережившего публичное унижение?

- У ребенка может развиться недоверие к близким людям и людям в целом. Может появиться низкая самооценка от того, что именно он становится жертвой унижения и насилия. Ведь близкие ему люди причиняют боль там, где он нуждается в защите. Также это может привести к хроническому чувству стыда, которое может привести к страху быть в центре внимания. Это также может привести к обратному эффекту - пытаясь защититься от нападок, ребенок может стать излишне агрессивным в обществе.

Ребенок может перестать доверять окружающим и надеяться на помощь только от себя, что также приводит к ощущению одиночества в небезопасном мире. Такое депрессивное состояние и отсутствие поддержки со стороны способно влиять на человека и в его будущем, сохраняя глубокую обиду и недоверие к окружающему миру.

- Может ли отсутствие реакции со стороны окружающих усугублять травму ребенка?

- Конечно. Например, если насилие происходит в школе и никто из взрослых не реагирует, ребенок может подумать, что такое обращение нормально. Покинутость, которую он ощущает из-за своей боли и беззащитности, может привести к появлению депрессивных состояний, излишней агрессии, а также к низкой социальной адаптации.

Если унижение происходит регулярно и никто не вмешивается, ребенок воспринимает это как норму.

В работе мы часто сталкиваемся с этой проблемой, когда в школе происходит буллинг, либо насилие в семье. Самым важным является дать в этот момент ребенку поддержку и чувство того, что он в этом не один и может рассчитывать на своих близких в случае опасности.

- Спасибо за интервью!

Каждый случай публичного насилия является не только личной трагедией ребёнка, но и коллективной социальной проблемой, показателем того, что еще не научились защищать самых уязвимых.

Каждый прохожий, который отворачивается, каждый взрослый, который оправдывает крики и удары фразой «это их семья», каждые соответствующие структуры, которые не реагируют на очевидное нарушение прав ребёнка, становятся соучастником происходящего. Мы живём в обществе, которое позволяет агрессору действовать открыто, а ребёнку страдать молча, и пока эта ситуация остаётся нормой, невозможно говорить о защите детства.

И пока мы позволяем взрослым безнаказанно кричать на ребёнка, бить его или унижать на глазах у всех, формируется культура, в которой насилие становится допустимым, привычным и неизбежным.

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
160

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента ОАЭ

Общество

На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлечений

Политика

Еврокомиссар оптимистична относительно мира между Арменией и Азербайджаном

Общество

Для кафе и ресторанов введут налоговые льготы за безналичные платежи

Общество

На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлечений

Для кафе и ресторанов введут налоговые льготы за безналичные платежи

«Это не ваше дело»: Публичное насилие над детьми как социальная проблема

Банк ABB удостоен премии «Сделка года»!

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В суде над гражданами Армении адвокаты шести обвиняемых выступили с защитительными речами - ФОТО

В Баку юноша скончался от инфаркта

«Каждый рассвет без него как новое испытание»: Мать погибшего в крушении самолета AZAL Мухаммедали

Арестованы лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлечений

Сегодня, 12:10

Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса - ФОТО

Сегодня, 12:05

Еврокомиссар оптимистична относительно мира между Арменией и Азербайджаном

Сегодня, 12:03

Для кафе и ресторанов введут налоговые льготы за безналичные платежи

Сегодня, 12:00

«Это не ваше дело»: Публичное насилие над детьми как социальная проблема

Сегодня, 11:57

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаоса

Сегодня, 11:53

Банк ABB удостоен премии «Сделка года»!

Сегодня, 11:50

Ульви Мехтиев: За 7 месяцев к порталу публичных данных ASAN обратились 7 тысяч пользователей

Сегодня, 11:47

Марта Кос: Ведутся переговоры с США и Азербайджаном о возможности участия ЕС в TRIPP

Сегодня, 11:40

Ульви Мехтиев: Координация в сфере искусственного интеллекта имеет стратегическое значение для государства

Сегодня, 11:38

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента ОАЭ

Сегодня, 11:34

Народный поэт Нариман Гасанзаде находится в реанимации

Сегодня, 11:30

Государственное учреждение, созданное по решению Васифа Талыбова, ликвидировано

Сегодня, 11:23

В Университете АДА проходит международная конференция на тему «Роль университетов в зеленой энергетике и устойчивом развитии» - ФОТО

Сегодня, 11:17

550 потребителей временно останутся без газа в Сумгайыте

Сегодня, 11:10

В Баку 15-летней девушке наложили 11 швов после инцидента в «доме страха» - ВИДЕО

Сегодня, 11:08

В Азербайджане представили платформу искусственного интеллекта ASAN AI Hub

Сегодня, 11:05

Армения и ЕС подпишут в Брюсселе новую повестку партнерства

Сегодня, 11:03

В Баку мужчина скончался от отравления угарным газом

Сегодня, 11:00

В Гяндже изъяли оружие, спрятанное осужденным до ареста

Сегодня, 10:57
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30