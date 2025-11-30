В Украине завели уголовное дело против Ермака

Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Ермаку инкриминируют пособничество по ч. 5 ст. 33 УК РФ, а также участие в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Кроме того, ему вменяется применение запрещенных средств и методов ведения войны — соответствующие квалификации указаны по ст. 353 и ст. 356 УК РФ.

Об отставке ближайшего соратника Зеленского на фоне коррупционного скандала стало известно 28 ноября. В тот день в квартире Ермака провели обыски.

Позднее в СМИ появилась информация, что Ермак уходит на фронт.

Источник: Газета.ру