Гарегин II лишил сана еще одного взбунтовавшегося священника

Армянская Апостольская Церковь лишила сана настоятеля церкви Пресвятой Богородицы в городе Талин Арагацотнскои области — иерея Таде Тахмазяна.

Об этом сообщают в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, передают армянские СМИ.

Ранее стало известно, что вопрос о деятельности настоятеля был включен в повестку Комиссии по церковным наградам и дисциплинарным вопросам.

Основанием для лишения сана, уточняют в Эчмиадзине, стали действия, которые церковь расценила как «дискредитацию ААЦ и духовенства, включая распространение публичных клеветнических заявлении и совершение антицерковных поступков». Отмечается также, что Тахмазян неоднократно не упоминал Католикоса всех армян и главу епархии во время литургии и проявлял неподчинение церковному руководству.

Отныне лишенный сана священнослужитель будет считаться мирянином и именоваться Арамаисом Тахмазяном.

Напомним, ранее Иерей Арам Асатрян был лишен сана - такое решение принял католикос всех армян Гарегин II. Поводом послужило недавнее интервью Общественному телевидению Армении о том, что его против воли заставляли ходить на митинги оппозиции.