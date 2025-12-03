Встреча Путин-Уиткофф длилась 5 часов: Что обсудили стороны?

Встреча в Кремле президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

Встреча продолжалась пять часов: «То есть была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса».

«Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной», - сказал Ушаков.

По его словам, рассматривалось несколько вариантов плана по урегулированию: «Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву».

«Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали саму суть того, что заложено в эти американские документы», - указал Ушаков.

По его словам, Россия после первого варианта мирного плана США получила еще четыре документа, они обсуждались на этой встрече в Кремле: план Трампа из 27 пунктов, «затем мы получили еще несколько документов, а именно четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече».

«Я не могу раскрывать суть этих документов. Они все касаются долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине», - отметил помощник Путина.

Он констатировал, что компромиссного варианта плана по Украине пока нет, некоторые американские наработки приемлемы для РФ, некоторые не подходят.

Как сообщил Ушаков, на встрече поднимался территориальный вопрос, Путин дал оценку «деструктивным действиям, которые в контексте урегулирования мы видим со стороны европейцев».

Также было отмечено, что Путин передал Трампу через Уиткоффа дружеский привет и несколько важных политических сигналов, «которые его собеседники зафиксировали».

Помимо украинской тематики, не обошли стороны вниманием «огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран».

Ушаков отметил, что предприниматель и инвестор, зять президента США Джаред Кушнер, участвовавший в беседе, уже какое-то время назад подключился к российско-американским контактам в связи с войной в Украине.

Помощник президента РФ подчеркнул, что Россия и США по итогам встречи в Кремле не стали дальше друг от друга по вопросу урегулирования: «Не дальше, это точно. Но предстоит еще большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве. Условлено об этом, контакты будут продолжены».

По его словам, возможность встречи Путина и Трампа «зависит от того, какой прогресс смогут достичь на этом пути»: «Будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИД».

