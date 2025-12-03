На берегу Каспия в Дагестане нашли почти 500 туш тюленей

На берегу Каспийского моря в Республике Дагестан (РД) нашли почти до 500 мертвых тюленей.

Об этом сообщили в Минприроды РД.

«Сегодня наши специалисты провели обследование побережья Махачкалы, Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов. Выброшенными на берег обнаружены 484 туши павших особей», - пишет ведомство в телеграм-канале.

Минприроды Дагестана направило обращения в региональные управления Россельхознадзора, Росрыболовства, Росприроднадзора, комитет по ветеринарии, Роспотребнадзор и органы местного самоуправления, чтобы установить причины гибели животных. Обследование прибрежной зоны будет продолжено.

По данным министерства, случаи гибели каспийского тюленя ежегодно фиксируются в период миграции млекопитающих. Ученые считают основной причиной удушье животных при прохождении через зоны естественных выбросов природного газа со дна моря, что связывают с сейсмической активностью в акватории Каспия.