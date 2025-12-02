Азербайджан переизбран членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в условиях вооружённых конфликтов на период 2025–2029 годов.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, страна ранее уже входила в состав Комитета в 2021–2025 годах.

Выборы прошли 1–2 декабря на 16-м заседании государств-участников Второго протокола к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта. За четыре вакантных места боролись шесть стран, и Азербайджан получил большинство голосов уже в первом туре голосования.

Комитет был создан для защиты культурных ценностей во время вооружённых конфликтов, контроля за соблюдением Гаагской конвенции 1954 года и её Второго протокола, а также для оказания технической, юридической и институциональной поддержки государствам в этой области.

Переизбрание Азербайджана демонстрирует высокий международный имидж страны в сфере охраны культурного наследия, активное участие на глобальных платформах и последовательную внешнюю политику в этой сфере.