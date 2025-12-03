Президент США Дональд Трамп назвал сомалийских иммигрантов «мусором» и сказал, что их следует депортировать домой.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений об усилении иммиграционного контроля со стороны администрации в отношении сомалийцев, нелегально пребывающих в Миннесоте.

В ксенофобской тираде на заседании своего кабинета Трамп обрушился на сомалийцев и конгрессвумен Ильхан Омар, уроженку Сомали и гражданку США. Он заявил, что Сомали «воняет» и «не имеет никакой причины быть бесполезной».

«Они ничего не делают. Честно говоря, я не хочу, чтобы они были в нашей стране», — сказал он. Трамп назвал Омар «мусором» и добавил: «Мы пойдём по неправильному пути, если продолжим ввозить мусор в нашу страну».

«Эти люди только и делают, что жалуются, — сказал он. - Они жалуются, а там, откуда они пришли, им ничего не светит… Когда они вылезают из ада, жалуются и только и делают, что жалуются, мы не хотим их в нашей стране. Пусть возвращаются туда, откуда пришли, и всё исправят».

Газета New York Times сообщила во вторник, что в районе метро Миннеаполис-Сент-Пол, где проживает большинство сомалийцев, на этой неделе будут активизированы меры по депортации, в первую очередь тех, в чьем отношении решения приняты окончательно. Для этого будут задействованы «ударная группа» правоохранителей, сообщает Times. Другие СМИ, включая Associated Press, подтвердили эту информацию.

Этот шаг был предпринят после того, как правые занялись расследованием нескольких дел о мошенничестве, продолжавшихся несколько лет, в которых фигурировали десятки жителей Сомали. По утверждению прокуратуры, они лгали государству, чтобы получить компенсацию расходов на питание, медицинское обслуживание, жильё и услуги для людей с аутизмом. Администрация Трампа ранее угрожала отменить временный статус защиты для сомалийцев в Миннесоте, назвав этот штат «центром мошеннической деятельности по отмыванию денег».

Министр финансов США Скотт Бессент также заявил ранее, что его ведомство будет расследовать, были ли деньги налогоплательщиков Миннесоты «перенаправлены террористической организации «Аш-Шабаб», поделившись недавней историей правого издания, в котором были сделаны подобные заявления.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей и другие руководители города провели во вторник пресс-конференцию, чтобы ответить на «достоверные сообщения» об усилении контроля. Фрей заявил, что город поддерживает сомалийскую общину. Полиция Миннеаполиса не оказывает содействия в обеспечении соблюдения иммиграционного законодательства, а начальник полиции заявил, что департамент не получает предварительных уведомлений о каких-либо операциях.

«Обращаюсь к нашей сомалийской общине, мы любим и поддерживаем вас, — сказал Фрей. - Эта приверженность нерушима».

В Миннеаполисе проживает самая многочисленная сомалийская диаспора в стране: около 80 000 человек. Большинство из них — граждане США или имеют вид на жительство.

«Преследование граждан Сомали означает, что будет нарушена надлежащая правовая процедура, будут допущены ошибки, и давайте проясним: это означает, что американские граждане будут задерживаться только по той причине, что они выглядят сомалийцами», — сказал Фрей.

