 Трамп назвал сомалийских иммигрантов «мусором» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп назвал сомалийских иммигрантов «мусором»

First News Media10:22 - Сегодня
Трамп назвал сомалийских иммигрантов «мусором»

Президент США Дональд Трамп назвал сомалийских иммигрантов «мусором» и сказал, что их следует депортировать домой.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений об усилении иммиграционного контроля со стороны администрации в отношении сомалийцев, нелегально пребывающих в Миннесоте.

В ксенофобской тираде на заседании своего кабинета Трамп обрушился на сомалийцев и конгрессвумен Ильхан Омар, уроженку Сомали и гражданку США. Он заявил, что Сомали «воняет» и «не имеет никакой причины быть бесполезной».

«Они ничего не делают. Честно говоря, я не хочу, чтобы они были в нашей стране», — сказал он. Трамп назвал Омар «мусором» и добавил: «Мы пойдём по неправильному пути, если продолжим ввозить мусор в нашу страну».

«Эти люди только и делают, что жалуются, — сказал он. - Они жалуются, а там, откуда они пришли, им ничего не светит… Когда они вылезают из ада, жалуются и только и делают, что жалуются, мы не хотим их в нашей стране. Пусть возвращаются туда, откуда пришли, и всё исправят».

Газета New York Times сообщила во вторник, что в районе метро Миннеаполис-Сент-Пол, где проживает большинство сомалийцев, на этой неделе будут активизированы меры по депортации, в первую очередь тех, в чьем отношении решения приняты окончательно. Для этого будут задействованы «ударная группа» правоохранителей, сообщает Times. Другие СМИ, включая Associated Press, подтвердили эту информацию.

Этот шаг был предпринят после того, как правые занялись расследованием нескольких дел о мошенничестве, продолжавшихся несколько лет, в которых фигурировали десятки жителей Сомали. По утверждению прокуратуры, они лгали государству, чтобы получить компенсацию расходов на питание, медицинское обслуживание, жильё и услуги для людей с аутизмом. Администрация Трампа ранее угрожала отменить временный статус защиты для сомалийцев в Миннесоте, назвав этот штат «центром мошеннической деятельности по отмыванию денег».

Министр финансов США Скотт Бессент также заявил ранее, что его ведомство будет расследовать, были ли деньги налогоплательщиков Миннесоты «перенаправлены террористической организации «Аш-Шабаб», поделившись недавней историей правого издания, в котором были сделаны подобные заявления.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей и другие руководители города провели во вторник пресс-конференцию, чтобы ответить на «достоверные сообщения» об усилении контроля. Фрей заявил, что город поддерживает сомалийскую общину. Полиция Миннеаполиса не оказывает содействия в обеспечении соблюдения иммиграционного законодательства, а начальник полиции заявил, что департамент не получает предварительных уведомлений о каких-либо операциях.

«Обращаюсь к нашей сомалийской общине, мы любим и поддерживаем вас, — сказал Фрей. - Эта приверженность нерушима».

В Миннеаполисе проживает самая многочисленная сомалийская диаспора в стране: около 80 000 человек. Большинство из них — граждане США или имеют вид на жительство.

«Преследование граждан Сомали означает, что будет нарушена надлежащая правовая процедура, будут допущены ошибки, и давайте проясним: это означает, что американские граждане будут задерживаться только по той причине, что они выглядят сомалийцами», — сказал Фрей.

Источник: The Guardian

Поделиться:
297

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 15 °C

Мнение

Уроки коррупционных скандалов для ЕС. Отказ от лоббизма - путь к диалогу с ...

Общество

Когда и где засияет главная елка Баку?

Политика

День государственного суверенитета в Азербайджане будет считаться праздничным ...

В мире

«Не отражено в традициях»: Казахстан вводит запрет за ношение никаба

Власти Армении опровергают, что в 2019 году получали от посредников предложения по карабахскому урегулированию

Пашинян больше не видит смысла дискутировать с экс-президентами Армении

Гарегин II лишил сана еще одного взбунтовавшегося священника

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Число погибших во время крупного пожара в Гонконге выросло до 128 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Миллиардер из США построил «убежище для конца света»

Депутат Рады заявил, что Ермак выехал в расположение сил беспилотных систем

Робот станцевал под песню «Гарагёз бой-бой» - ВИДЕО

Последние новости

«Не отражено в традициях»: Казахстан вводит запрет за ношение никаба

Сегодня, 14:35

Уроки коррупционных скандалов для ЕС. Отказ от лоббизма - путь к диалогу с Азербайджаном

Сегодня, 14:28

IDEA организовала очередные акции по посадке деревьев в Хачмазе и Шабране - ФОТО

Сегодня, 14:25

Власти Армении опровергают, что в 2019 году получали от посредников предложения по карабахскому урегулированию

Сегодня, 14:20

Майли Сайрус выходит замуж во второй раз

Сегодня, 14:15

Пашинян больше не видит смысла дискутировать с экс-президентами Армении

Сегодня, 14:10

В Азербайджане будут учитывать семейные обязанности сотрудников при назначении на ночные смены

Сегодня, 14:07

ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института

Сегодня, 14:00

В Азербайджане меняются правила увольнения работников

Сегодня, 13:57

Состояние девушки, пострадавшей при пожаре в Ясамале, остается тяжелым

Сегодня, 13:52

ООО «Azercell Telecom» продолжает реализацию инициатив, направленных на поддержку женщин - ФОТО

Сегодня, 13:44

Гарегин II лишил сана еще одного взбунтовавшегося священника

Сегодня, 13:40

В Азербайджане мужчинам могут предоставить оплачиваемый отпуск по рождению ребенка

Сегодня, 13:33

Когда и где засияет главная елка Баку?

Сегодня, 13:30

Сын погибшего пассажира опубликовал видео с рейса AZAL, снятое до крушения - ВИДЕО

Сегодня, 13:25

В Трудовой кодекс добавляется понятие «Удаленная работа»

Сегодня, 13:23

День государственного суверенитета в Азербайджане будет считаться праздничным рабочим днем

Сегодня, 13:20

Пашинян назвал причину бедности в Армении

Сегодня, 13:15

Bloomberg: Турция может открыть сухопутную границу с Арменией

Сегодня, 13:02

В Азербайджане разработана топографическая карта на базе мирового стандарта WGS-84

Сегодня, 13:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30