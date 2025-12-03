 Скандалы в эфире, пустота в содержании: Как азербайджанское телевидение гонится за рейтингами – ВИДЕО | 1news.az | Новости
Скандалы в эфире, пустота в содержании: Как азербайджанское телевидение гонится за рейтингами – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий09:05 - Сегодня
Скандалы в эфире, пустота в содержании: Как азербайджанское телевидение гонится за рейтингами – ВИДЕО

Азербайджанское телевидение не раз подвергалось заслуженной критике, так как в погоне за рейтингами эфиры заполняются громкими скандалами, приевшимися шоуформатами и поверхностным развлекательным контентом любой ценой, а качественные, культурные и образовательные передачи остаются на втором плане или вовсе исчезают с экранов.

Очередным поводом для обсуждения происходящего в эфире стал скандал между двумя певицами – Мехрибан Ганбаровой и Фирузой Бабаевой - в программе «Tarixin bir günü» на телеканале Space. В одном из выпусков М.Ганбарова использовала выражение «Гатыглыйыр э уже бу» и ряд других фраз, которые явно не соответствуют утреннему формату программы и в целом телевизионному эфиру. Зрители и часть аудитории выразили недоумение, комментируя произошедшее, отмечая, что подобный язык и манера общения кажутся неуместными для утреннего эфира, который традиционно ориентирован на лёгкий, семейный контент. Скандал быстро получил обсуждение в социальных сетях, поднимая вопрос о границах допустимого на телевидении и ответственности как гостей программ, так и ведущих и редакторов.

В обсуждении происходящего на ТВ принял участие и депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас, высказавшийся о цензуре на азербайджанском телевидении, которую предлагают ввести пользователи социальных сетей в связи с участившимися нарушениями этических норм. По его мнению, возвращать цензуру нельзя - вместо этого следует применять конкретные меры к нарушителям: отключать эфир на 24 часа, не выпускать рекламу и иными способами наказывать каналы за нарушение правил.

Отметим, что Аудиовизуальный совет Азербайджана регулярно реагирует на нарушения. Он не раз предупреждал телеканалы о недопустимом содержании, применял штрафы и вводил другие меры воздействия, чтобы обеспечить соблюдение этических норм и правил вещания. В целом эти действия направлены на поддержание баланса между свободой эфира и ответственностью за контент, который выходит в телеэфир.

И если говорить о контенте, вот яркий пример того, как телевизионные редакторы проглядели существенный момент. Певицы Гумрал Мусаева и Манзура Мусаева исполнили отрывок из вирусного трека «Loca» в эфире канала ATV в программе Rəngərəng, при этом, похоже, совсем не понимая смысла текста. Это упущение особенно заметно на фоне ключевой строчки песни: «Loco, tu mujer es una perra», что в переводе означает «Сумасшедший, твоя женщина - с*ка». Такое содержание в утреннем или дневном эфире можно расценивать как серьёзный казус, возникший из-за незнания языка и смысла текста. Редакторы программы, по идее, должны были оценить и отфильтровать слова перед выходом в эфир, чтобы подобные инциденты не допускались, однако этого не произошло.

Отдельного внимания заслуживает «феномен» героев программы «Elgizlə İzlə», которые появляются в эфире исключительно для того, чтобы прославиться, и при этом сам эфир способствует их раскрутке. Часто эти участники не обладают особым талантом, но при этом не стесняются заявлять о себе, что у одних вызывает улыбку, у других смех, а у третьих - резкую критику.

При этом стоит отметить, что подобный контент приносит каналу рейтинг. Даже те, кто критикует программы за отсутствие таланта или низкое качество, всё равно повышают просмотры, ведь у таких выпусков есть своя аудитория. Скандалы, эпатажные выступления и герои-фрики формируют определенный интерес зрителей, а значит, вызывают дискуссию и привлекают внимание к эфиру, независимо от критики. Таким образом, программы продолжают существовать и наращивать просмотры, что соответствует принципу телевидения, ориентированного на рейтинг.

Герои таких программ, а также нарезки со скандальными или эпатажными эфирами быстро распространяются по социальным сетям, становятся вирусными и превращаются в мемы. В то же время качественный и содержательный контент порой остаётся незамеченным, не получает должного внимания и не формирует такой же массовый интерес, несмотря на свою ценность и образовательный потенциал. Такой контраст подчёркивает проблему современного телевидения не только в Азербайджане, а в целом в мире, где легкий и скандальный контент оказывается более заметным и востребованным, чем действительно качественные передачи.

При этом нельзя забывать и о том, что на азербайджанском телевидении существует качественный контент, на который стоит обратить внимание – к примеру, шоу «Düşən pullar» на AZTV, «Hər zaman musiqi» на ITV, «Muszon» на ATV и другие. Возможно, аудитория таких программ менее активна в социальных сетях и не продвигает эфиры так, как это делают поклонники и критики скандальных или вирусных выпусков. Тем не менее этот контент есть, он развивается и постепенно привлекает зрителей, которые ценят образовательные, культурные и содержательные передачи, проекты и сериалы. Это показывает, что телевидение способно быть разнообразным, а качество и смысловые программы имеют своё место, даже если их популярность пока не так заметна в онлайн‑пространстве.

