Первый спутник, созданный азербайджанскими школьниками, был выведен на орбиту - ФОТО

Первый спутник, созданный азербайджанскими школьниками, — «Azərbaycanın Zəfəri» («Победа Азербайджана») — был успешно выведен на орбиту.

Имран Мухтаров, руководитель Академии KOSMIK, действующей при Космическом агентстве («Азеркосмос»), находящемся в ведении Министерства цифрового развития и транспорта, сообщил на брифинге, что спутник, получивший название «Azərbaycanın Zəfəri», был выведен в космос с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

Этот спутник относится к типу «PocketQube» размером 5x5x5 см и весом около 250 граммов. Его конструкция изготовлена ​​из алюминиевых сплавов и углеродных композитов, что обеспечивает как механическую прочность, так и жароустойчивость.

Концепция «PocketQube» была впервые реализована в ноябре 2013 года. Тогда с помощью австрийской платформы «UniSat-5» на орбиту было выведено несколько миниатюрных спутников – «WREN» (Германия), «T-LogoQube» (США) и «QBScout-1» (Италия). Эта идея – не только технологическое новшество, но и символ идеи принадлежности космоса всему человечеству.

Гафар Агаев