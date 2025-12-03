В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";
6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
8. Проспект Бабека, в направлении центра;
9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
10. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;
14. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
16. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд".