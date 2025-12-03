В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

10. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

14. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

16. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд".