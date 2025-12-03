Дирижер Рамиз Мелик Асланов направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Народный артист Азербайджана, дирижёр Рамиз Мелик Асланов, в последнее время столкнувшийся с проблемами со здоровьем, направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с благодарностью за оказанную государственную поддержку в лечении.

Представляем текст письма народного артиста ниже:

«Уважаемый господин Президент Ильхам Гейдар оглу Алиев!

С чувством глубокой благодарности пишу Вам это письмо. Благодаря Вашей поддержке я смог своевременно обратиться к профессиональным врачам, и это действительно стало поворотным моментом в моей жизненной истории.

Как для человека, посвятившего свою жизнь дирижёрскому пульту и в последнее время вынужденного по стечению обстоятельств быть вдали от любимого дела, проявленное Вами внимание стало для меня бесценной моральной опорой, источником надежды и сил для успешного завершения этого процесса.

Проявленные Вами забота и внимание - наглядный пример того, какое огромное значение Вы придаёте судьбе каждого гражданина нашей страны, и это не может не вызывать чувства радости и гордости!

С глубоким уважением, желаю Вам новых успехов во всех делах, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья и благополучия, Рамиз Мелик Асланов».