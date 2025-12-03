2 декабря 2025 года правительство Армении опубликовало пакет из 13 документов, касающихся переговорного процесса по Карабаху.

Эти документы, включающие резолюции Совета Безопасности ООН 1992–1993 годов, письма президентов и материалы Минской группы ОБСЕ, дают уникальную возможность объективно оценить историю переговоров и развенчать мифы, культивированные в армянском обществе политической элитой, связанной с Карабахским движением. Это не просто сухие резолюции или дипломатические письма. Это зеркало десятилетий политических мифов, которые создавали прежние власти, чтобы скрыть реальную картину перед армянским обществом.

И если раньше граждане Армении видели в Карабахском конфликте только «героическую борьбу за земли», теперь становится очевидно: с 1990-х годов Карабахский клан вводил армянскую общественность в заблуждение.

Иллюзии и реальность

Долгие годы в Армении вокруг Карабахского конфликта существовали мифы, которые формировались политической элитой — в первую очередь Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Эти мифы оправдывали приход к власти через Карабахское движение и закрепляли их влияние на общественное сознание.

В глазах граждан создание и поддержка «военно-патриотического» нарратива превратилось в неприкосновенную истину, а любые альтернативные взгляды рассматривались как предательство. Считалось, что переговоры по Карабаху ведутся успешно, что независимость региона или его присоединение к Армении — дело времени.

Но международная реальность была совершенно другой.

Переговоры по урегулированию конфликта никогда не рассматривали независимость Карабаха или его присоединение к Армении. Главным предметом переговоров в рамках Минской группы было возвращение Азербайджану прежде всего семи районов вокруг Карабаха с последующим обсуждением статуса региона в рамках территориальной целостности Азербайджана. «Самоопределение» Карабаха в глазах международного сообщества означало самоуправление в составе Азербайджана, а не независимость. Любые решения без согласия Баку были невозможны, как ясно указано в резолюциях Совета Безопасности ООН.

Иными словами, все эти десятилетия в Армении поддерживалась иллюзия, что армянская сторона может диктовать условия, тогда как реальные переговоры шли по совершенно другой логике.

Письмо Саргсяна Путину: честное признание за кулисами

Особое внимание среди опубликованных документов привлекает письмо третьего президента Армении Сержа Саргсяна президенту России Владимиру Путину от 5 августа 2016 года. Он наиболее показателен. В письме Серж Саргсян откровенно высказывает желание, чтобы при содействии Москвы конфликт был урегулирован в интересах Армении.

В этом документе экс-президент Армении относительно честно оценивал ситуацию, но от армянской общественности это тщательно скрывали. Саргсян осознавал, что война неизбежна при сохранении существующего баланса сил. При этом внутри страны создавался миф о том, что переговоры идут успешно и интересы Армении защищены, что было явным введением в заблуждение.

Вот фразы из письма: «Высокая вероятность возобновления боевых действий… баланс вооружений нарушен… Азербайджан не берёт на себя обязательств по референдуму…». Он также писал о «недостаточности заявлений Минской группы ОБСЕ в качестве компенсации за возможную передачу территорий», «отсутствие чётких обязательств Азербайджана по… промежуточному статусу Карабаха» и «зависимости переговорного процесса от позиции России, особенно учитывая «План Лаврова».

Саргсян пишет: «Армения отказалась вносить поправки в Казанский документ при условии, что Азербайджан тоже предпримет такой же шаг. К сожалению, Президент Азербайджана в Казани представил более 10 поправок к заранее согласованным формулировкам. Кроме того, Азербайджан отказался даже от Мадридских принципов, над которыми велась работа с 2007 года». Но ведь Казанский документ, впрочем, как и все остальные документы, не мог быть принят, поскольку противоречил суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Этот документ ясно показывает, что правительство Саргсяна понимало неизбежность военного конфликта при сохранении существующего баланса сил. Экс-президент обвинил Азербайджан в эскалации конфликта: «Баку целенаправленно наращивал напряжённость, и в результате в апреле этого года это вылилось в широкомасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха». Это при том, что апрельские бои явились результатом провокаций армянских оккупантов.

Вместе с тем, общественность вводилась в заблуждение: создавалось впечатление, что «клан Карабаха» ведёт успешные переговоры и защищает интересы страны, тогда как на самом деле переговорный процесс зашёл в тупик ещё до «бархатной революции» 2018 года. Письмо Саргсяна Путину открыто демонстрирует, что официальный Баку в лице Президента Ильхама Алиева твёрдо отстаивал интересы страны.

Не случайно после потери власти в 2018 году бывшие правители Армении кричали о «сдаче земель» — ведь они заранее понимали исход будущего конфликта. Эти обвинения в адрес правительства Никола Пашиняна были не более чем инструментом политического возвращения, о котором они мечтали. Сегодня Никол Пашинян разоблачает.

Манипуляции с «промежуточным статусом» и референдумом

Идеи промежуточного «временного статуса» и предполагаемого «референдума для определения будущего» Карабаха использовались политическим истеблишментом Армении как инструмент легитимизации власти.

Любое обсуждение референдума или территориального компромисса преподносилось как достижение, хотя на самом деле это означало, как уже признали армянские СМИ, делегитимацию референдума и Декларации о независимости Армении 1991 года и возврат к исходной нулевой точке конфликта. Таким образом, карабахский клан создавал иллюзию «прогресса», тогда как на деле международный переговорный процесс, благодаря Минской группе, застопорился, так как иначе, как двигаться в сторону укрепления позиций Азербайджана и ограничения свободы действий Армении в соответствии с международным правом, о просто не мог.

Завершая…

Публикация правительством Армении пакета документов о переговорном процессе, в том числе письма Саргсяна Владимиру Путину, показала, что мифы, культивированные карабахским кланом, десятилетиями формировали у армян иллюзию контроля переговорного процесса и «успеха» переговоров. Общественность десятилетиями вводилась в заблуждение относительно возможностей переговорного процесса и реального положения дел на международной арене. На деле: реальность и международное право ограничивали возможности Армении для маневра и сохранения статуса-кво.

История переговоров по Карабаху ясно демонстрирует: за фасадом патриотических лозунгов в Армении скрывалась системная политическая манипуляция, направленная на сохранение власти и личного влияния на фоне международной реальности, не соответствующей мифам о «непоколебимой позиции Армении».

Без Азербайджана не могло быть принято никакого решения – требовалось его согласие. Карабахский клан, не имея возможности и не желая разрешить конфликт мирным, переговорным путем, был в стратегически безвыходном положении, а нарративы о «героической обороне Арцаха» преследовали цель скрыть подготовку к неизбежной войне.

Сегодня, после полного восстановления Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности страны, армянский народ видит, что мифы о «непоколебимой позиции Армении» были инструментом сохранения власти «партии войны» - Карабахского клана и их сторонников, а не отражением реальной дипломатии. И если народ Армении научится извлекать уроки из прошлых ошибок, честно признавать их, если сможет искренне покаяться за совершенное, то он найдет свое место в семье народов Кавказа.

Намик Алиев