Названы самые грязные города мира

Популярный у туристов Будапешт назван самым грязным городом мира.

Об этом говорится в исследовании компании Radical Storage, предоставляющей услуги безопасного хранения багажа.

В материале уточняется, что система утилизации отходов в столице Венгрии не справляется с числом посетителей города. 37,9 процента отзывов туристов о чистоте в Будапеште отрицательные. Вторую строку в рейтинге занял Рим, Италия, с 35,7 процента негативных мнений. А замкнул тройку лидеров среди самых грязных городов Лас-Вегас, США (31,6 процента).

В топ-10 также попали Флоренция (Италия), Париж (Франция), Милан (Италия), Верона (Италия), Франкфурт (Германия), Брюссель (Бельгия), Каир (Египет).

Источник: Lenta.ru