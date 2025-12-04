Пашинян объяснил содержание энергетического проекта ЕС

Заявления комиссара ЕС о о региональной координации в энергосистеме Армении касались не распределения электроэнергии внутри страны, а крупномасштабных инфраструктурных проектов регионального значения.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства, комментируя слова Марты Кос - комиссара ЕС по вопросам расширения, передает Sputnik Армения.

Премьер пояснил, что речь идет о проекте, финансируемом европейской стороной при участии германского банка KfW. В его рамках на армяно-грузинской границе планируется строительство вставки постоянного тока — специализированной подстанции, которая позволит осуществлять обмен электроэнергией между сетями Армении и Грузии, работающими на разной частоте. Такой объект создаст условия для полноценной торговли электроэнергией между двумя странами, а также расширит возможности энергетического сотрудничества с Ираном без технологических ограничений.

Таким образом, отметил он, обсуждение касалось высоковольтных линий и межсистемных соединений, а не распределительной сети, обслуживающей конечных потребителей и входящей в сферу ответственности "Электросетей Армении".

Говоря о будущем управлении компанией, премьер отметил, что рассматриваются два варианта: перевод "Электросетей Армении" в полную государственную собственность с последующим частным управлением или приватизация стратегическим инвестором, обладающим опытом в энергетике. Приоритетным вариантом Пашинян назвал первый, однако он предполагает компенсацию нынешним владельцам, и кроме того, требуется оценить финансовую нагрузку на бюджет.

"Я бы предпочел первый вариант. Если выяснится, что он невозможен, мы перейдем ко второму", — сказал он.

Напомним, 25 ноября Пашнян провел совещание с временным государственным управляющим "Электросетями Армении" Романосом Петросяном, где обсудил текущее состояние предприятия после лишения лицензии группы "Ташир". Петросян заявил о том, что новый менеджмент отказался от премий, за счет чего были повышены зарплаты рядовых сотрудников. Корме того, удалось добиться значительной экономии за счет конкурентной атмосферы на тендерах по закупке товаров и услуг.

С августа по октябрь текущего года средняя длительность отключений сократилась на 27%, а их количество — на 18% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

С 2016 года ЗАО "Электросети Армении" принадлежало группе компаний "Ташир", основанной российско-армянским бизнесменом Самвелом Карапетяном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении национализировать "ЭСА" после обыска в доме Карапетяна и его ареста. Позднее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятые парламентом поправки к законам, предусматривающие возвращение "Электросетей" под государственный контроль, а глава КРОУ назначил временным управляющим Романоса Петросяна.

9 августа акционер "Электросетей Армении" и генеральный директор "Ташир Капитала" Нарек Карапетян подал иск в Административный суд Армении против Комиссии по регулированию общественных услуг и ее председателя Месропа Месропяна, требуя признать отсутствие правомочности КРОУ в смене менеджмента компании. Стокгольмский арбитраж 22 июля приостановил действие законопроектов, принятых парламентом Армении и разрешающих огосударствление "Электросетей Армении", а также призвал воздержаться от дальнейших шагов по конфискации активов компании. Правительство Армении заявило, что решение Арбитража необязательно к исполнению, сославшись на приоритет национального законодательства.