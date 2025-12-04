 Пашинян объяснил содержание энергетического проекта ЕС | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Пашинян объяснил содержание энергетического проекта ЕС

First News Media15:50 - Сегодня
Пашинян объяснил содержание энергетического проекта ЕС

Заявления комиссара ЕС о о региональной координации в энергосистеме Армении касались не распределения электроэнергии внутри страны, а крупномасштабных инфраструктурных проектов регионального значения.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства, комментируя слова Марты Кос - комиссара ЕС по вопросам расширения, передает Sputnik Армения.

Премьер пояснил, что речь идет о проекте, финансируемом европейской стороной при участии германского банка KfW. В его рамках на армяно-грузинской границе планируется строительство вставки постоянного тока — специализированной подстанции, которая позволит осуществлять обмен электроэнергией между сетями Армении и Грузии, работающими на разной частоте. Такой объект создаст условия для полноценной торговли электроэнергией между двумя странами, а также расширит возможности энергетического сотрудничества с Ираном без технологических ограничений.

Таким образом, отметил он, обсуждение касалось высоковольтных линий и межсистемных соединений, а не распределительной сети, обслуживающей конечных потребителей и входящей в сферу ответственности "Электросетей Армении".

Говоря о будущем управлении компанией, премьер отметил, что рассматриваются два варианта: перевод "Электросетей Армении" в полную государственную собственность с последующим частным управлением или приватизация стратегическим инвестором, обладающим опытом в энергетике. Приоритетным вариантом Пашинян назвал первый, однако он предполагает компенсацию нынешним владельцам, и кроме того, требуется оценить финансовую нагрузку на бюджет.

"Я бы предпочел первый вариант. Если выяснится, что он невозможен, мы перейдем ко второму", — сказал он.

Напомним, 25 ноября Пашнян провел совещание с временным государственным управляющим "Электросетями Армении" Романосом Петросяном, где обсудил текущее состояние предприятия после лишения лицензии группы "Ташир". Петросян заявил о том, что новый менеджмент отказался от премий, за счет чего были повышены зарплаты рядовых сотрудников. Корме того, удалось добиться значительной экономии за счет конкурентной атмосферы на тендерах по закупке товаров и услуг.

С августа по октябрь текущего года средняя длительность отключений сократилась на 27%, а их количество — на 18% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

С 2016 года ЗАО "Электросети Армении" принадлежало группе компаний "Ташир", основанной российско-армянским бизнесменом Самвелом Карапетяном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении национализировать "ЭСА" после обыска в доме Карапетяна и его ареста. Позднее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятые парламентом поправки к законам, предусматривающие возвращение "Электросетей" под государственный контроль, а глава КРОУ назначил временным управляющим Романоса Петросяна.

9 августа акционер "Электросетей Армении" и генеральный директор "Ташир Капитала" Нарек Карапетян подал иск в Административный суд Армении против Комиссии по регулированию общественных услуг и ее председателя Месропа Месропяна, требуя признать отсутствие правомочности КРОУ в смене менеджмента компании. Стокгольмский арбитраж 22 июля приостановил действие законопроектов, принятых парламентом Армении и разрешающих огосударствление "Электросетей Армении", а также призвал воздержаться от дальнейших шагов по конфискации активов компании. Правительство Армении заявило, что решение Арбитража необязательно к исполнению, сославшись на приоритет национального законодательства.

Поделиться:
312

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

Политика

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный ...

В мире

К тушению пожаров в Лачине и Кяльбаджаре привлечены вертолеты МЧС

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Армения

Пашинян: в Армении ожидают от ЕС инвестиций в проект «маршрут Трампа»

Парламент Армении утвердил бюджет на 2026 год

Главы МИД Армении и Турции коротко пообщались в Вене

Пашинян объяснил содержание энергетического проекта ЕС

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Вице-спикер парламента Армении не намерен баллотироваться в Нацсобрание в 2026 году

Сын Хачатурова объявлен в розыск

В Армении военнослужащие подорвались на мине

Пашинян больше не видит смысла дискутировать с экс-президентами Армении

Последние новости

Экс-начальника пограничной заставы арестовали за насилие над солдатами

Сегодня, 19:30

В Шамкире микроавтобус опрокинулся в водоканал, 12 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества

Сегодня, 19:00

В завезенных в Азербайджан энергетиках обнаружен опасный компонент

Сегодня, 18:45

Путин прилетел в Индию

Сегодня, 18:30

Азербайджанские вина представлены в китайских городах Нанкин и Сиань

Сегодня, 18:15

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный период

Сегодня, 18:10

В Ереване задержали главу канцелярии Эчмиадзина

Сегодня, 17:57

Пашинян: в Армении ожидают от ЕС инвестиций в проект «маршрут Трампа»

Сегодня, 17:53

Иран предупредил корабли США, начав учения в Персидском заливе – КСИР

Сегодня, 17:49

Мухтар Бабаев: Азербайджан примет участие в новом проекте COP

Сегодня, 17:38

К тушению пожаров в Лачине и Кяльбаджаре привлечены вертолеты МЧС

Сегодня, 17:27

Фидан считает историческим решение ОБСЕ о закрытии Минского процесса

Сегодня, 17:23

На Фестивале культуры ОИС ожидается более 5000 посетителей

Сегодня, 17:20

Великобритания впервые назначила военного атташе в Армении

Сегодня, 17:18

Парламент Армении утвердил бюджет на 2026 год

Сегодня, 17:11

Москва раскритиковала публикацию Ереваном документов по карабахскому урегулированию

Сегодня, 17:06

В Вене состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Нидерландов

Сегодня, 16:59

Главы МИД Армении и Турции коротко пообщались в Вене

Сегодня, 16:48

Могерини оставила пост ректора Колледжа Европы

Сегодня, 16:39
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30