Армения

Армения готова взять у РФ из концессионного управления участки железных дорог

First News Media15:13 - Сегодня
Армения надеется, что Россия в сжатые сроки сумеет восстановить железнодорожные участки на границах республики с Азербайджаном и Турцией.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на брифинге в правительстве, комментируя итоги встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге назвал историческим событием прибытие железнодорожных составов из России в Армению через территорию Азербайджана. По его словам, это открывает новые возможности, и уже созрела повестка восстановления некоторых других железнодорожных участков Армении – частности, в районе Иджевана, Ерасха и Ахурика.

"Мы считаем важным, чтобы на данном этапе в районе Тавуша, как минимум до станции Иджеван включительно, были проведены ремонтные работы. Также должен быть восстановлен участок в районе Ахурика – от границы Турции до действующей железнодорожной линии. И от границы Армения-Азербайджан – до Ерасха. Мы надеемся, что наши российские партнеры выполнят эти работы максимально быстро", – сказал Пашинян.

Он обратил внимание на то, что все эти участки находятся в российском концессионном управлении.

Если, по словам премьера, у российской стороны вдруг возникнут какие-то проблемы, то правительство Армении готово забрать эти участки из концессии и провести ремонт за счет госбюджета.

"Это на случай, если выяснится, что у России есть или она видит какие-то проблемы с выполнением работ в надлежащие сроки", – пояснил премьер.

Ранее Пашинян заявил, что поручил компании "Южно-Кавказская железная дорога" в срочном порядке восстановить пограничные железнодорожные участки на направлениях к Турции и Азербайджану.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.

Источник: Sputnik Армения

