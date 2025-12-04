Названа дата совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции Путина

Совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 19 декабря.

Эта дата названа в официальном Telegram-канале Кремля.

Уточняется, что мероприятие начнется в 13:00 по бакинскому времени, а вопросы главе государства можно присылать в соцсетях, мессенджерах, через сайт программы и по СМС вплоть до окончания прямой линии.

Ранее стало известно, что прямая линия пройдет без прямых включений с мест. «Пока, предварительно, прямые включения, как раньше, сейчас не нужны», — заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

