Итоги года: Cамые популярные артисты, альбомы и треки по версии Spotify - ФОТО

Spotify Wrapped - ежегодный итоговый отчёт музыкального стримингового сервиса, Spotify, который показывает, какие артисты, песни и альбомы пользователи слушали чаще всего в течение года.

Отчёт строится на данных стриминга: каждое прослушивание, добавление трека в плейлист и момент взаимодействия считаются голосом слушателя за трек, альбом и артиста.

В 2025‑м Wrapped вернулся с обновлённым интерфейсом и рядом новых функций - «listening age», новые форматы персональных историй, возможность сравнить свои результаты с другими пользователями, а также более гибкая навигация по статистике.

Основные глобальные итоги 2025 следующие:

- Глобальный артист года - Bad Bunny. Он набрал 19,8 миллиарда стримов по всему миру, вернув себе титул после двухлетнего перерыва. Это уже четвёртый раз, когда Bad Bunny лидирует в Wrapped.

- Глобальный альбом года - «DTMF» от Bad Bunny. Альбом стал самым прослушиваемым за год на Spotify по всему миру.

- Глобальная песня года - «Die With A Smile» - дуэт Lady Gaga и Bruno Mars. Она преодолела отметку в 1,7 млрд прослушиваний и заняла первое место в списке самых популярных песен 2025 года.