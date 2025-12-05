Право на возвращение и восстановление культурного наследия: Баку указал Еревану путь к добрососедству

На фоне мирного процесса между Азербайджаном и Арменией вопросы права наших соотечественников на достойное возвращение на исторические азербайджанские земли в Западном Зангезуре и восстановления азербайджанского культурного наследия на этих землях логично рассматриваются как важный элемент повестки нормализации двусторонних отношений.

Именно в таком контексте участники проходящей сегодня в Баку III Международной конференции «Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру», обращаются к вопросам сохранения и восстановления тех ценностей, которые составляют одну из основ нашей исторической памяти.

Примечательно, что эта, ставшая уже традиционной, конференция превратилась в важную международную платформу для понимания права на возвращение наших соотечественников на земли своих предков и защиты культурного наследия азербайджанского народа на этих землях. Повышенный интерес к данной теме подтверждается участием в нынешних обсуждениях более 100 зарубежных и местных экспертов из более чем 60 стран.

В повестку конференции включены темы состояния культурного наследия азербайджанского народа на территории Армении, защиты и возрождения этого наследия, оценки права на возвращение в контексте международного права и охраны культурного наследия. Эти темы нашли отражения в панельных заседаниях: «Право на возвращение и культурное наследие: правовые и моральные основы», «Материальное наследие: защита физических основ возвращения», «Нематериальное наследие: возрождение основ возвращения», «Международное сотрудничество: мобилизация глобальной поддержки».

Исторический контекст этих вопросов особенно важен, поскольку, как известно, в ХХ веке наш народ пережил несколько волн насильственного изгнания со своих исторических земель.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев акцентирует на этом факте внимание в своем обращении к участникам конференции: «Азербайджанский народ, обладающий древней историей государственности и культуры, за последние два века неоднократно сталкивался с лишениями, депортациями и геноцидами. После переселения армян на исконные земли Азербайджана – в результате резни и незаконного переселения азербайджанцев в 1905-1907, 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах сотни тысяч наших соотечественников покинули родной край и нашли убежище в Азербайджане».

Глава государства подчеркнул, что насильственное переселение проживавших на территории Армении азербайджанцев из горных регионов в места с более жарким климатом, присвоение годами нажитого ими имущества, захват, разрушение и присвоение образцов материальной культуры – это исторические факты, которые сегодня доказаны достоверными документами.

«Армения периодически уничтожала богатое материальное и нематериальное культурное наследие азербайджанцев, проживавших в Западном Азербайджане, их святыни, кладбища с целью стереть следы азербайджанского народа со своей территории», констатировал Президент Ильхам Алиев.

«Крайне важно предпринять необходимые шаги для оценки в международно-правовой плоскости преступлений против человечности, совершенных армянами в отношении азербайджанцев, и получить поддержку международной общественности в этом вопросе.

Сегодня важно активизировать усилия по обеспечению возвращения насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев в рамках права на возвращение, закрепленного во Всемирной декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах, а также начала процесса по восстановлению и защите культурного наследия с участием международной общественности, в том числе специализированных структур ООН. Ведь право на возвращение является одним из основополагающих принципов прав человека. Обеспечение этого права означает не только физическое возвращение в родной край, но и восстановление духовной целостности, культурного наследия и исторической памяти общества», - убежден азербайджанский лидер.

Президент подчеркнул, что восстановление и защита азербайджанского культурного наследия в Армении, являясь законным требованием азербайджанского народа, необходимы для уважения общечеловеческих ценностей, закрытия страницы вражды и достижения взаимопонимания между народами: «Сдержанный, конструктивный подход Общины Западного Азербайджана, объединившей людей, непосредственно пострадавших от депортаций и резни, ее открытость к примирению и диалогу, выстраивание своей деятельности в соответствии с нормами международного права, а также уважение территориальной целостности и суверенитета государств заслуживают высокой оценки».

«Встреча Азербайджана и Армении 8 августа 2025 года в Вашингтоне при посредничестве Соединенных Штатов Америки, подписание Совместной декларации и парафирование проекта мирного соглашения вселяют надежду и веру в обеспечение будущего сосуществования двух народов. Верим, что миролюбивые члены Общины Западного Азербайджана вернутся на земли своих предков и между нашими народами установятся добрососедские отношения», - отметил глава государства.

В ходе конференции были представлены важные исторические факты. Так, председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберов рассказал о бесчисленных преступлениях против нашего народа: «Только в ходе последней депортации - в 1987–1991 годах - в Армении более 200 мирных азербайджанских жителей были убиты армянами на этнической и религиозной почве, более 400 наших соотечественников получили телесные повреждения. Азербайджанцам, изгнанным из почти 300 населенных пунктов, их индивидуальным и общественным хозяйствам был нанесен материальный ущерб в размере десятков миллиардов долларов США. Если прибавить к этому ущерб, причиненный подземным и наземным ресурсам, историко-культурным памятникам, эта цифра увеличится в несколько раз. Моральный ущерб же невозможно компенсировать никакой суммой».

«Однако, к сожалению, армянская сторона не только не желает нести правовую ответственность за все эти преступления, но и отрицает право на возвращение людей, изгнанных с земель своих предков», - подчеркнул Азиз Алекберов.

«Наши многочисленные обращения в целях установления диалога были распространены как официальные документы высших органов ООН - Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. В этих документах, информируя мировое сообщество об исторических корнях и сути армяно-азербайджанского конфликта, мы указали, что хотя история индивидуальных и коллективных преступлений, совершенных армянами против наших соотечественников в Западном Азербайджане, насчитывает 200 лет, за последние 100 лет эти преступления приобрели еще больший масштаб и вышли за все рамки», - отметил он.

В свою очередь, французский ученый, историк Максим Гоэн отметил, что в 1800-х годах азербайджанцы в Иреване и прилегающих районах отличались привязанностью к своей родине. Это сыграло важную роль в сохранении их культурного и исторического наследия. «В 1920 году азербайджанцы боролись за сохранение своей культуры, истории и территорий. В этот период сохранение культуры и общественная самоорганизация были очень важны. Это было решающим фактором в культурной, исторической и политической борьбе азербайджанцев на протяжении всей истории, в сохранении их национальной идентичности», — подчеркнул историк.

Со своей стороны, член Великого национального собрания Турции, председатель Группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым заявил, что возвращение западных азербайджанцев на исторические земли и восстановление их культурных памятников является одним из факторов мира между Азербайджаном и Арменией. По его словам, международное право предусматривает право каждого человека на возвращение в свой край. Шамиль Айрым подчеркнул, что возвращение азербайджанцев, насильственно выселенных в свое время из Армении, является их неотъемлемым правом.

На протяжении веков исторические и культурные памятники азербайджанцев на этих территориях подвергались уничтожению; искусство ашугов и ковроткачество были полностью утрачены, что нанесло серьезный ущерб духовным связям народа. Шамиль Айрым отметил, что постконфликтный мир в регионе возможен лишь при уважении к культурно-историческим памятникам. Поэтому возвращение западных азербайджанцев и восстановление их культурного наследия является одним из ключевых элементов мира. Он добавил, что Армения разрушила оккупированные ею территории за 30 лет, тогда как Азербайджан сегодня строит в Карабахе дороги, аэропорты и жилые дома, поскольку эта земля принадлежит Азербайджану.

Напомним, что многие годы Армения систематически преднамеренно уничтожала культурные ценности, стирала исторические и культурные корни азербайджанского наследия в Армении. Эти меры привели к умышленному уничтожению азербайджанского материального и нематериального культурного наследия, устойчивых следов азербайджанского народа, который жил на этих территориях на протяжении веков.

Азербайджанское культурное наследие в Западном Зангезуре, Гафане, Иреване, Гёйче, Нюведи, Веди и других местах было преднамеренно уничтожено и незаконно присвоено в рамках политики, проводимой Арменией. Среди многочисленных примеров — мечеть «Демирбулаг» в Иреване, снесённая бульдозерами во время конфликта в начале 1990-х годов, и мечеть «Сардар» XVI века, разрушенная в несколько этапов. Та же участь постигла мечети «Гала», «Шах Аббас», «Тепебашы», «Зал-хан», «Сартиб-хан», «Гаджи Новрузали-бек», «Гаджи Джафар-бек», «Реджеп-паша», «Мухаммед Сартиб-хан», «Гаджи Инам» и более 300 других объектов религиозного и культурного наследия в Армении.

Кроме того, более 500 азербайджанских кладбищ в Армении, включая «Агадада», «Ашагы Шорджа», «Гюллюбулаг» и «Сарал», были осквернены и разрушены. Была разрушена могила великого азербайджанского поэта Ашуга Алескера — выдающегося представителя нематериального культурного наследия Азербайджана.

Эта широкомасштабная кампания не ограничивалась физическим уничтожением, поскольку исторические названия азербайджанских сёл были полностью изменены, а древние топонимы заменены армянскими. Кроме того, действия Армении против азербайджанского наследия включают незаконное присвоение и изменение объектов культурного наследия. Единственная сохранившаяся мечеть в Армении — «Голубая мечеть» в Иреване ложно представлена как «персидская мечеть». На самом деле мечеть была построена азербайджанцами и на протяжении веков посещалась ими.

В обращении к ЮНЕСКО в 2022 году более 100 азербайджанских учёных и общественных деятелей предупредили, что квартал Тепебаши в Иреване, являющийся единственной сохранившейся частью исторического старого города, ныне находится под угрозой полного уничтожения. «Армения продолжает уничтожать последние сохранившиеся следы азербайджанской культуры посредством так называемого проекта «реконструкции» в исторически азербайджанском квартале Тепебаши», - подчеркнули авторы обращения.

В желании западных азербайджанцев вернуться на свои исторические земли нет никаких сомнений. Об этом свидетельствует целый ряд факторов. Так, спустя некоторое время после первых двух депортаций значительная часть наших соотечественников смогла вернуться на свои исконные земли. Это наглядно демонстрирует, что наш народ не забывает земли своих отцов и дедов. Сегодня поколения западных азербайджанцев - даже те, кто никогда не видел этих земель - живут с тоской по родным краям. Это доказывает, что в их сердцах живет самое важное чувство - искренняя и неугасимая любовь к родной земле, передаваемая из поколения в поколение.

Яркий тому пример - наши соотечественники, возвращающиеся сегодня в Карабах и Восточный Зангезур. И старшее поколение, и младшее - никогда не жившее на этих землях, но живя с надеждой и желанием вернуться - с большой радостью и воодушевлением возвращаются в родные края, восстанавливают их из руин, строят и созидают. Это еще больше вселяет в западных азербайджанцев надежду, оптимизм, стремление и веру.

В этом и проявляется несокрушимая сила духа азербайджанского народа. Народа, который верит в восстановление справедливости и знает, что правда восторжествует. Сама история, Великая Победа в Отечественной войне и сегодняшнее Великое возвращение показывают - там, где присутствуют решимость, единство народа и власти, а также стойкость духа нашего народа, никакая сила, никакие препятствия не могут противостоять этой воле.

И так же, как во время Отечественной войны единая цель сплотила азербайджанский народ, сегодня важно объединиться ради еще одной справедливой цели – возвращения западных азербайджанцев на исторические земли.

Возвращение западных азербайджанцев на исторические земли может стать прочной основой для долгосрочного мира в регионе, создать прочную основу для добрососедских отношений и взаимопонимания. Это торжество справедливости станет подтверждением того, что память народа и его корни невозможно стереть, а связь с родной землей живет в сердцах поколений.

В этом процессе решающую роль играет единство народа и государства, важное значение имеет также поддержка международного сообщества. Сегодня, когда открываются реальные возможности для устойчивого мира и стабильности, совместные усилия, основанные на уважении к истории и международному праву, способны не только вернуть людей на родные земли и возродить культурные ценности, но и заложить прочный фундамент для стабильного, мирного и справедливого будущего всего региона.

Поскольку только через уважение к исторической памяти можно восстановить мосты между народами, укрепить доверие и открыть путь к настоящему миру и добрососедству.