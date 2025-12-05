«Bu gecə sultanın kim olacaq?»: Распространены кадры из-за которых фильм «Məhsəti» не прошел цензуру - ВИДЕО

Фильм режиссера Суад Гара «Məhsəti» был исключен из программы Бакинского международного кинофестиваля, который пройдет в столице Азербайджана в период с 5 по 9 декабря и состоится в рамках кинофестиваля Baku Cinema Breeze 25, организованного Министерством культуры и Киноагентством АР (ARKA).

Отметим, что в обращении Суад Гара отмечалось, что, по сюжету, молодая актриса, пытаясь перевоплотиться в поэтессу XII века Мехсети Гянджеви, ходит с друзьями в клуб, употребляет алкоголь, танцует и вступает в романтические отношения с мужчиной.

Напомним, что в ARKA заявили, что в фильме проявляется неуважение к литературному наследию азербайджанского народа, а художественное воплощение образа М.Гянджеви сопровождается серьёзными искажениями, отметив следующее: «С учётом демонстрации образа Мехсети Гянджеви через эротические сцены, серьёзных нарушений нормативно-этического характера и концептуальных несоответствий Киносовет при ARKA посчитал нецелесообразным выдачу лицензии и регистрацию фильма «Мəhsəti».

В Сеть попали кадры из фильма, ставшие причиной исключения фильма из программы Бакинского международного кинофестиваля – в кадре главная героиня курит, танцует в клубе с парнем, который задает ей вопрос «Bu gecə sultanın kim olacaq?» (Кто будет твоим султаном сегодня ночью?), после чего он отходит и начинает, обнимаясь, танцевать с другим парнем.