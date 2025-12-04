Современная «Məhsəti» оказалась под запретом: Фильм режиссёра Суад Гара не прошёл цензуру - ФОТО

Фильм режиссера Суад Гара «Məhsəti» исключен из программы Бакинского международного кинофестиваля, который будет проведен в столице Азербайджана в период с 5 по 9 декабря и состоится в рамках кинофестиваля Baku Cinema Breeze 25, организованного министерством культуры и Киноагентством.

Об исключении фильма «Məhsəti» режиссер Суад Гара (дочь экс-министра культуры АР Абульфаза Гараева – прим. ред.) сообщила на своей странице в социальной сети Instagram, где разместила обращение от своего имени и имени продюсеров проекта Марии Ибрагимовой (Азербайджан) и Ады Соломон (Румыния).

«Наш фильм «Məhsəti» был исключён из программы Бакинского международного кинофестиваля, поскольку Киноагентство при министерстве культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения, заявив, что фильм «несовместим с моральными ценностями». По сюжету, молодая актриса, пытаясь перевоплотиться в поэтессу XII века Мехсети Гянджеви, ходит с друзьями в клуб, употребляет алкоголь, танцует и вступает в романтические отношения с мужчиной» - говорится в обращении.

Подчеркивается, что фильм является современной интерпретацией истории поэтессы Мехсети Гянджеви: «Женщины, воспитанной матерью-одиночкой, которая смело и красиво писала о любви, вине, чувственности и свободе. Её творчество живёт уже почти тысячу лет, несмотря на усилия тех, кто предпочёл бы оставить её и всех женщин молчаливыми и заточёнными в прошлом».

«Как женщины-режиссёры, мы отказываемся принимать столь абсурдные ограничения на то, как могут быть представлены женщины на экране. Особенно удивительно слышать это от современной и светской страны, одной из первых предоставившей женщинам избирательные права и подарившей миру такие женские образы вдохновения, как Мехсети. Она была настоящей стихией, первооткрывателем, бунтаркой, яркой искрой, чей свет продолжает сиять из XII века до наших дней. В XXI веке мы способны на большее, чем загонять женщин в рамки традиционных гендерных ролей» - говорится в обращении.

Режиссер и продюсеры принесли извинения всем задействованным в сьемках актерам, съемочной группе и всем талантливым людям, вложившим в этот фильм душу, а также своим друзьям, сторонникам и близким, которые с нетерпением ждали его показа на фестивале: «Мы найдём лучшее время и лучшее место, чтобы представить «Məhsəti» на родине. А пока её путь продолжается на международной арене. Мы желаем удачи всем кинематографистам, продолжающим участие в фестивале, и надеемся на лучшие дни для азербайджанского кино».

Отметим, что в мае уходящего года фильм «Məhsəti», главную роль в котором сыграла актриса Фаргана Абдулла, был представлен на Международном кинофестивале Маммот-Лейкс в Калифорнии.

Подчеркнем, что 1news.az отправил запрос по данной теме в пресс-службу министерства культуры и ожидает ответа.