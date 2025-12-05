Министр энергетики принял участие в церемонии запуска совместного проекта SOCAR и «Узбекнефтегаза» в Ташкенте - ФОТО

Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял участие в церемонии запуска и строительства новых проектов в энергетическом секторе, состоявшейся в Ташкенте с участием Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как сообщили в министерстве, на мероприятии в режиме видеоконференции были представлены проекты, реализуемые совместно с Азербайджаном, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Саудовской Аравией и Китаем в различных регионах Узбекистана.

Выступая на церемонии, министр Парвиз Шахбазов подчеркнул, что благодаря политической воле лидеров обеих стран азербайджано-узбекские отношения поднялись на уровень стратегического союзничества, и личное доверие и дружба между главами государств играют в этом процессе незаменимую роль. Он отметил, что присоединение нашей страны к формату Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника, а также процессы, связанные с открытием Зангезурского коридора, повышающего значение Среднего коридора, открыли новую страницу в развитии наших отношений. Отмечалось, что энергетическое партнерство занимает особое место в этих новых реалиях, обеспечивающих интеграцию наших стран в единое геополитическое пространство: «Наглядным примером этого является запуск проекта по разведке и добыче полезных ископаемых в Устюртском регионе, реализуемого совместно с SOCAR и «Узбекнефтегаз». Этот проект в очередной раз подтверждает стратегическую значимость нашего энергетического партнерства, создает основу для укрепления обмена знаниями и технологиями в углеводородной сфере обеих стран, региональной энергетической интеграции, совместного участия в энергоснабжении».

Министр добавил, что еще одним стратегически важным региональным проектом является Транскаспийский энергетический коридор, который впервые в истории соединит электроэнергетические системы Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Эта инициатива будет расширяться в будущем, учитывая транзитную роль Азербайджана, и создаст новые возможности для передачи возобновляемой энергии по Среднему коридору между Азией и Европой.

Напомним, что 24 июля 2025 года между SOCAR, «Узбекнефтегаз» и Республикой Узбекистан было подписано Соглашение о разведке, разработке и разделе продукции в связи с реализацией геологоразведочного проекта на инвестиционных блоках, расположенных в Узбекистане.