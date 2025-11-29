Азербайджанская нефть подорожала еще на $0,29
Цена барреля азербайджанской нефти марки «Azeri Light» на мировом рынке выросла на 0,29 доллара США, или на 0,44%, до 66,34 доллара США.
По итогам торгов цена январских фьючерсов нефти марки «Brent» составила 64,44 доллара США.
Цена барреля азербайджанской нефти марки «Azeri Light» на базисе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,32 доллара США, или на 0,5%, до 64,29 доллара США.
Средняя цена барреля нефти в госбюджете Азербайджана на текущий год заложена в 70 долларов США.
Источник: Report
