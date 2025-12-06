Состоится премьера фильма «Проповедь пустоте»

Азербайджанская премьера фильма «Проповедь пустоте» (Boşluğa Xütbə) состоится 6 декабря в рамках показов в Baku Cinema Breeze в кинотеатре IMAX.

Напомним, что презентация фильма «Проповедь пустоте» (Sermon to the Void) известного азербайджанского режиссера Хилала Байдарова прошла на 82-м Венецианском международном кинофестивале в секции «Внеконкурсные художественные фильмы» (Out of Competition Fiction). Картина была встречена с большим интересом как специалистами, так и зрителями.

Фильм имеет большое значение с точки зрения представления в мире азербайджанской литературы, образа мышления и фольклора. Сюжет, основанный на творчестве великого азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули, интерпретирует поиск влюбленными живой воды как, по сути, поиск человеком своего внутреннего «Я».

Сценаристами фильма являются Хилал Байдаров и Айсу Акджан, продюсером – Орхан Фикретоглу. В фильме, являющемся совместной работой кинематографистов Азербайджана, Мексики и Турции, главные роли исполнили Гусейн Насиров, Марьям Нагиева, Рена Аскерова, Эльшан Аббасов и Орхан Искендерли.