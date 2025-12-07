Дочь погибшей при пожаре в Ясамале Кёнуль Велибейли идет на поправку

Ляман Гуламова, пострадавшая при пожаре 21 ноября в жилом доме по улице М.Сеидова в Ясамальском районе Баку, идет на поправку после того, как вышла из комы.

Об этом в соцсетях сообщила близкий друг семьи Ляман журналист Хаяла Раис.

«Когда мы привезли Ляман в Yeni Klinika, ее сердце несколько раз останавливалось, и шансы на выживание были очень малы. Но, к счастью, чудо, которого мы ждали, произошло – Ляман очнулась. Сейчас она идет на поправку: разговаривает, ест и чувствует себя лучше.

Она передаёт всем вам привет. Она знает, что ваши молитвы с нею, и выражает свою благодарность каждому из вас. Мы хотели бы выразить нашу бесконечную благодарность всему коллективу клиники Yeni Klinika, особенно лечащему врачу Ляман Эмилю Гасымову и директору клиники Барату Юсубову», - отмечено в публикации.

Отметим, Ляман Гуламова - дочь директора Дома национальной одежды Кенуль Велибейли, погибшей во время вышеуказанного пожара.

Читайте по теме:

Обнародовано состояние дочери погибшей при пожаре в Баку Кенуль Велибейли

Дочь погибшей при пожаре в Ясамале Кёнуль Велибейли размещена в стационар

Трагедия на Ясамале оборвала жизни и оголила проблемы, о которых молчали