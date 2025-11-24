Трагедия на Ясамале оборвала жизни и оголила проблемы, о которых молчали

Пожар в многоэтажном доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе привел к тяжелой утрате для нескольких семей.

Трагические последствия этой ночи стали испытанием для всех, кто жил в этом доме и знал пострадавших.

Вечером 21 ноября в дыму и хаосе погибли Кенуль Валибей гызы Гюмбетова, руководитель Бакинского Дома национального костюма; Самир Камал оглу Мамедов, комендант дома, всегда стоявший на стороне жильцов; Арзу Али гызы Гянбарли – шестилетний ребенок, чья жизнь оборвалась там, где она должна была быть защищена.

Более двадцати человек были госпитализированы, а семьи лишились не только имущества, но и кормильцев, детей и родных. Как минимум три семьи стали жертвами этой тяжёлой трагедии, и за сухими цифрами скрывается то, что невозможно измерить никакими отчётами. Потеря родителей для ребёнка является не просто ударом, это исчезновение опоры, вокруг которой строилась вся его жизнь. Потеря ребёнка для родителей - это рана, которая не заживает, сколько бы ни прошло времени.

Среди тех, кто пережил случившееся, журналист Гейдар Мирза, в чьих словах звучит не только личная боль, но и усталость человека, который годами пытался обратить внимание на проблемы дома - как доступ к техническим помещениям блокировался, как шахты, где проходят коммуникации, превращались в закрытую территорию.

«После тысячи одной аферы, после раздачи мешков денег по судам и соответствующим органам…тот самый хозяин ресторана LOFT…сжег наш дом», - утверждает он.

«Мы выиграли суд. Приезжали телеканалы. Мы делали все публичным. И что? Теперь есть погибшие. Много пострадавших, а хозяин объекта исчез»

Слова человека, который теперь временно безработный, бездомный, без уверенности в завтрашнем дне.

Жители не раз говорили о незаконном захвате подвала площадью 500 квадратных метров, который, по закону, является общим имуществом. Они утверждали, что подписи, якобы подтверждающие согласие жильцов, были сфальсифицированы, и свидетели подтверждали это под присягой. Они фиксировали конфликты, жаловались на угрозы, утверждали, что технический работник был избит за попытку попасть в инженерную шахту.

Позиция владельца объекта Вугара Аббасова также публична. В интервью ITV он заявил, что сдает помещение ресторану LOFT и клинике Loft Dent, что у него есть необходимые документы и что объект соответствует требованиям.

«Если это произошло на моём объекте, соседний объект не несёт ответственности, и наоборот. Мы предоставили необходимые документы в соответствующие органы и открыты для любых экспертиз и проверок. Общее потребление электроэнергии рестораном составляет максимум 20-30 кВ. Однако в технических условиях нам выдано 160 кВ. Напряжение должно превышать этот предел, чтобы возникло задымление от жара.

Наш электрощит находился под шахтой здания. Поскольку пожар также произошёл в этой шахте, расплавленные материалы попали на наш щит. Однако мы не причастны к деятельности данного щита. По словам жильцов, дым также шёл из «ловушек». Если дым идёт из разных частей здания, как он может не выходить из нашего объекта?» - утверждает Аббасов.

Тем не менее, жители открыто проявляют свое возмущение, не скрывая недовольства, ведь, по их словам, все сказанное владельцем является ложью. Что именно он является причиной смерти людей, именно из-за него погиб ребенок.

И, несмотря на слова Аббасова, в ходе расследования уже задержан директор клиники Loft Dent Бахруз Пашаев как подозреваемый. Вместе с этим, появились также комментарии МЧС по поводу аварийного выхода, ведь многие предполагали, что именно этот выход мог спасти чьи-то жизни. Ведомство подчеркнуло, что указанная дверь действительно существует, но она зафиксирована в техническом паспорте как относящаяся к нежилому помещению, а не к жилой части дома. Согласно нормативам AZDTN 2.7-2, нежилые помещения общественного назначения должны быть полностью изолированы от жилых, и эта дверь не является эвакуационной. Более того, её закрытое состояние, по разъяснению МЧС, соответствует строительным нормам и не нарушает требования безопасности для жильцов. Таким образом, вопрос аварийного выхода, каким его представляли жители, оказался сложнее, чем казалось на первый взгляд.

Однако это лишь начальный этап, этого недостаточно, чтобы закрыть вопросы, которые давно требуют ответа. Каким образом подвал, являющийся общим имуществом, оказался оформлен как частный? Почему многие заявления жителей не приводили к окончательным решениям? Почему заявления жителей годами оставались без должного внимания? Как регулировался доступ к техническим помещениям? И были ли риски, о которых можно было узнать заранее?

В этих семьях в одну ночь исчезло то, что считается самым незыблемым, чувство защищённости, ощущение дома, уверенность, что близким ничего не грозит. И когда такая боль возникает не из-за неизбежных обстоятельств, а, как считают жители, в результате чьей-то небрежности или равнодушия, она становится вдвойне тяжелее.

Семьи погибших не могут вернуть тех, кого потеряли. Но они имеют право знать, почему их близкие не вышли из дома живыми. И имеют право на то, чтобы виновные понесли наказание. Чтобы расследование было проведено тщательно, чтобы каждая деталь была проверена, а ответственность понесена полностью и в соответствии с законом.

Эта трагедия является напоминанием о том, что любая ошибка, любое несоблюдение обязательств может стоить не просто имущества, а человеческих жизней и сломанных судеб. Насколько же разрушительными могут быть чужая халатность и безответственность. Мы верим, что прокуратура проведёт всестороннее и справедливое расследование, добьётся наказания всех причастных и предотвратит повторение подобных трагедий в будущем.

Джамиля Суджадинова

