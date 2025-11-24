 Трагедия на Ясамале оборвала жизни и оголила проблемы, о которых молчали | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Трагедия на Ясамале оборвала жизни и оголила проблемы, о которых молчали

First News Media13:40 - Сегодня
Трагедия на Ясамале оборвала жизни и оголила проблемы, о которых молчали

Пожар в многоэтажном доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе привел к тяжелой утрате для нескольких семей.

Трагические последствия этой ночи стали испытанием для всех, кто жил в этом доме и знал пострадавших.

Вечером 21 ноября в дыму и хаосе погибли Кенуль Валибей гызы Гюмбетова, руководитель Бакинского Дома национального костюма; Самир Камал оглу Мамедов, комендант дома, всегда стоявший на стороне жильцов; Арзу Али гызы Гянбарли – шестилетний ребенок, чья жизнь оборвалась там, где она должна была быть защищена.

Более двадцати человек были госпитализированы, а семьи лишились не только имущества, но и кормильцев, детей и родных. Как минимум три семьи стали жертвами этой тяжёлой трагедии, и за сухими цифрами скрывается то, что невозможно измерить никакими отчётами. Потеря родителей для ребёнка является не просто ударом, это исчезновение опоры, вокруг которой строилась вся его жизнь. Потеря ребёнка для родителей - это рана, которая не заживает, сколько бы ни прошло времени.

Среди тех, кто пережил случившееся, журналист Гейдар Мирза, в чьих словах звучит не только личная боль, но и усталость человека, который годами пытался обратить внимание на проблемы дома - как доступ к техническим помещениям блокировался, как шахты, где проходят коммуникации, превращались в закрытую территорию.

«После тысячи одной аферы, после раздачи мешков денег по судам и соответствующим органам…тот самый хозяин ресторана LOFT…сжег наш дом», - утверждает он.

«Мы выиграли суд. Приезжали телеканалы. Мы делали все публичным. И что? Теперь есть погибшие. Много пострадавших, а хозяин объекта исчез»

Слова человека, который теперь временно безработный, бездомный, без уверенности в завтрашнем дне.

Жители не раз говорили о незаконном захвате подвала площадью 500 квадратных метров, который, по закону, является общим имуществом. Они утверждали, что подписи, якобы подтверждающие согласие жильцов, были сфальсифицированы, и свидетели подтверждали это под присягой. Они фиксировали конфликты, жаловались на угрозы, утверждали, что технический работник был избит за попытку попасть в инженерную шахту.

Позиция владельца объекта Вугара Аббасова также публична. В интервью ITV он заявил, что сдает помещение ресторану LOFT и клинике Loft Dent, что у него есть необходимые документы и что объект соответствует требованиям.

«Если это произошло на моём объекте, соседний объект не несёт ответственности, и наоборот. Мы предоставили необходимые документы в соответствующие органы и открыты для любых экспертиз и проверок. Общее потребление электроэнергии рестораном составляет максимум 20-30 кВ. Однако в технических условиях нам выдано 160 кВ. Напряжение должно превышать этот предел, чтобы возникло задымление от жара.

Наш электрощит находился под шахтой здания. Поскольку пожар также произошёл в этой шахте, расплавленные материалы попали на наш щит. Однако мы не причастны к деятельности данного щита. По словам жильцов, дым также шёл из «ловушек». Если дым идёт из разных частей здания, как он может не выходить из нашего объекта?» - утверждает Аббасов.

Тем не менее, жители открыто проявляют свое возмущение, не скрывая недовольства, ведь, по их словам, все сказанное владельцем является ложью. Что именно он является причиной смерти людей, именно из-за него погиб ребенок.

И, несмотря на слова Аббасова, в ходе расследования уже задержан директор клиники Loft Dent Бахруз Пашаев как подозреваемый. Вместе с этим, появились также комментарии МЧС по поводу аварийного выхода, ведь многие предполагали, что именно этот выход мог спасти чьи-то жизни. Ведомство подчеркнуло, что указанная дверь действительно существует, но она зафиксирована в техническом паспорте как относящаяся к нежилому помещению, а не к жилой части дома. Согласно нормативам AZDTN 2.7-2, нежилые помещения общественного назначения должны быть полностью изолированы от жилых, и эта дверь не является эвакуационной. Более того, её закрытое состояние, по разъяснению МЧС, соответствует строительным нормам и не нарушает требования безопасности для жильцов. Таким образом, вопрос аварийного выхода, каким его представляли жители, оказался сложнее, чем казалось на первый взгляд.

Однако это лишь начальный этап, этого недостаточно, чтобы закрыть вопросы, которые давно требуют ответа. Каким образом подвал, являющийся общим имуществом, оказался оформлен как частный? Почему многие заявления жителей не приводили к окончательным решениям? Почему заявления жителей годами оставались без должного внимания? Как регулировался доступ к техническим помещениям? И были ли риски, о которых можно было узнать заранее?

В этих семьях в одну ночь исчезло то, что считается самым незыблемым, чувство защищённости, ощущение дома, уверенность, что близким ничего не грозит. И когда такая боль возникает не из-за неизбежных обстоятельств, а, как считают жители, в результате чьей-то небрежности или равнодушия, она становится вдвойне тяжелее.

Семьи погибших не могут вернуть тех, кого потеряли. Но они имеют право знать, почему их близкие не вышли из дома живыми. И имеют право на то, чтобы виновные понесли наказание. Чтобы расследование было проведено тщательно, чтобы каждая деталь была проверена, а ответственность понесена полностью и в соответствии с законом.

Эта трагедия является напоминанием о том, что любая ошибка, любое несоблюдение обязательств может стоить не просто имущества, а человеческих жизней и сломанных судеб. Насколько же разрушительными могут быть чужая халатность и безответственность. Мы верим, что прокуратура проведёт всестороннее и справедливое расследование, добьётся наказания всех причастных и предотвратит повторение подобных трагедий в будущем.

Джамиля Суджадинова

Читайте по теме:

Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела»

Состоялись похороны Кёнуль Велибейли, погибшей при пожаре в Ясамале

Дочь погибшей при пожаре в Ясамале Кёнуль Велибейли размещена в стационар

Состоялись похороны председателя ТСЖ здания, в котором произошел пожар

«По всей логике, я не должен был выжить»: Гейдар Мирза о пути сквозь ядовитый дым во время пожара на Ясамале

Поделиться:
1200

Актуально

Точка зрения

Азербайджано-армянский диалог в Баку: мнения участников

Общество

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал ...

Политика

Баку поздравил Турцию с избранием страной-хозяйкой COP31, а Австралию - президентом ...

Общество

Арзу Алиева поделилась публикацией в связи с посещением семьи Панджали Теймурова ...

Общество

В Баку горит квартира в многоэтажке - ВИДЕО

«Подвал незаконно продали»: из аудиозаписи Самира Мамедова, погибшего при пожаре на Ясамале

В Баку задержан таксист-наркокурьер - ВИДЕО

BakuBus прокомментировали причину конфликта между водителем и пассажиром - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Охранник Lake Hotel раскрыл детали трагедии с гибелью четырёх официантов

Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела»

Состоялись похороны председателя ТСЖ здания, в котором произошел пожар

Вынесен приговор 64-летнему мужчине, совершившему развратные действия в отношении ребенка

Последние новости

​​​​​​​Жена Брюса Уиллиса подготовила план на случай его смерти: Мозг актера будет пожертвован ученым

Сегодня, 17:10

Министр обороны Армении об избавлении от «рисковых кадров» в ВС страны

Сегодня, 17:03

В Баку горит квартира в многоэтажке - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

«Подвал незаконно продали»: из аудиозаписи Самира Мамедова, погибшего при пожаре на Ясамале

Сегодня, 16:53

Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования

Сегодня, 16:48

НАТО проводит масштабные учения в Балтийском море

Сегодня, 16:42

Министр обороны Армении вновь пригласил оппозиционных депутатов осмотреть новую технику

Сегодня, 16:37

Диляра Алиева стала главной героиней нового номера шведского Harper’s Bazaar - ФОТО

Сегодня, 16:32

В Баку задержан таксист-наркокурьер - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

В Баку состоится концерт «Незабываемый Маэстро», посвящённый 85-летию Вагифа Мустафазаде - при генеральном спонсорстве High Park Residence

Сегодня, 16:15

BakuBus прокомментировали причину конфликта между водителем и пассажиром - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:03

Иранский футболист Сохрабян отстранен клубом из-за видео в соцсети

Сегодня, 15:58

Трамп ожидает в процессе урегулирования в Украине «что-то хорошее»

Сегодня, 15:55

В Хырдалане выявлен контрафактный алкоголь - ФОТО

Сегодня, 15:50

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал обвинения

Сегодня, 15:30

Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию

Сегодня, 15:22

Армянский НПОшник: Выступающий против армяно-азербайджанского урегулирования – негодяй

Сегодня, 15:05

В Баку произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

УМК обратилось к желающим совершить хадж

Сегодня, 14:40

Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта в Украине

Сегодня, 14:25
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30