СМИ: Уиткофф проведет встречу с Катаром и Израилем

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье организует встречу с представителями Израиля и Катара в Нью-Йорке, чтобы восстановить отношения между странами после недавних израильских ударов по Дохе.

Как сообщается, на встрече Израиль представит директор службы внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа, а Катар будет представлен высокопоставленным чиновником, чье имя не раскрывается. По данным источников, Вашингтон рассчитывает, что диалог поможет уменьшить напряженность и улучшить двусторонние связи.

Источник: РИА Новости