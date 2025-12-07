 СМИ: Уиткофф проведет встречу с Катаром и Израилем | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

СМИ: Уиткофф проведет встречу с Катаром и Израилем

First News Media22:26 - 07 / 12 / 2025
СМИ: Уиткофф проведет встречу с Катаром и Израилем

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье организует встречу с представителями Израиля и Катара в Нью-Йорке, чтобы восстановить отношения между странами после недавних израильских ударов по Дохе.

Как сообщается, на встрече Израиль представит директор службы внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа, а Катар будет представлен высокопоставленным чиновником, чье имя не раскрывается. По данным источников, Вашингтон рассчитывает, что диалог поможет уменьшить напряженность и улучшить двусторонние связи.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
345

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял кыргызскую делегацию

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили детский дом в Дакке

Политика

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Дакке с главным советником временного ...

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

В мире

Утечка воды в Лувре повредила сотни редких книг

Китайские палеонтологи нашли новые следы динозавров

Третье за два дня землетрясение силой до трех баллов произошло в Узбекистане

FT: ЕС может навсегда заморозить российские активы

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Российский спецназ задержал нового лидера азербайджанцев на Урале

В ДТП с участием автобуса в Турции много жертв

МАГАТЭ: Саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил основные функции безопасности

Самолет рейсом Москва-Пхукет после возгорание двигателя успешно приземлился в Домодедово - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Утечка воды в Лувре повредила сотни редких книг

Сегодня, 00:20

Китайские палеонтологи нашли новые следы динозавров

07 / 12 / 2025, 23:59

Сотрудники МЧС спасли от утопления человека на территории Бакинского бульвара в Белом городе - ВИДЕО

07 / 12 / 2025, 23:45

Завтра в одном из районов Баку не будет газа

07 / 12 / 2025, 23:40

Третье за два дня землетрясение силой до трех баллов произошло в Узбекистане

07 / 12 / 2025, 23:29

FT: ЕС может навсегда заморозить российские активы

07 / 12 / 2025, 23:04

В Гейгеле произошло тяжелое ДТП

07 / 12 / 2025, 22:43

СМИ: Уиткофф проведет встречу с Катаром и Израилем

07 / 12 / 2025, 22:26

По итогам Молодежного диалога D-8 принята Бакинская молодежная декларация - ФОТО

07 / 12 / 2025, 22:05

Дочь погибшей при пожаре в Ясамале Кёнуль Велибейли идет на поправку

07 / 12 / 2025, 21:40

Президент Израиля пообещал рассмотреть вопрос о помиловании Нетаньяху

07 / 12 / 2025, 21:10

Определились победители чемпионата Азербайджана по дзюдо

07 / 12 / 2025, 20:50

СМИ: Мерц подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес

07 / 12 / 2025, 20:33

Начался визит главы МИД Ирана в Баку - ОБНОВЛЕНО

07 / 12 / 2025, 20:10

Эмин Амруллаев удостоен звания почетного доктора Технического университета Грузии

07 / 12 / 2025, 19:57

Создан препарат для «омоложения» костей и хрящей

07 / 12 / 2025, 19:30

В ближайшие дни ожидаются сильные магнитные бури

07 / 12 / 2025, 19:00

Почти 50% швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения

07 / 12 / 2025, 18:15

Опубликован прогноз на завтра для метеочувствительных людей

07 / 12 / 2025, 17:50

В Тбилиси состоялась первая репетиция Ягмур Насруллаевой на «Детском Евровидении 2025» - ФОТО - ВИДЕО

07 / 12 / 2025, 17:25
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30