Кыргызская делегация посетила могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Находящаяся в нашей стране с официальным визитом делегация во главе с заместителем председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым посетила Аллею почетного захоронения.

Сначала делегация почтила память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок и цветы к его могиле.

Затем была посещена могила выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Источник: АЗЕРТАДЖ