Аббас Арагчи: В Иране выполнена половина работ по проекту Север-Юг

В Иране выполнена половина работ по проекту Север-Юг, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сегодня в Баку.

«У нас по этому проекту сложилось хорошее сотрудничество с Азербайджаном и Россией. 50% подготовительных работ уже проделано и в следующем году начнется [основательная] работа, необходимые инвестиции выделены», - сказал министр.

«Иран в целом стремится увеличить число коридоров с участием наших стран, «как в рамках маршрута Север-Юг, так и Восток-Запад», - добавил он.