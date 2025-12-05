Известная кикбоксер задержана за разбойное нападение

На территории Абшеронского района за совершение разбойного нападения задержаны Тулин Алекберова, известная как кикбоксер, и её ученик.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BAKU.WS, они подозреваются в том, что 4 декабря нанесли резаные ранения лицу 2004 года рождения и путем разбойного нападения завладели его деньгами в размере 110 манатов.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны 21-летняя Тулин Алекберова и 19-летний Аббас Рагимли.

По данному факту продолжается расследование.