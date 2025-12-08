В Германии потребовали переименовать улицы, названные в честь Ленина

В Бундестаге потребовали переименовать улицы, названные в честь Владимира Ленина, а также бывших деятелей ГДР.

Инициатива выдвинута уполномоченной Бундестага по делам жертв репрессий со стороны Социалистической единой партии Германии (СЕПГ, являлась правящей партией во времена ГДР) Эвелин Цупке.

"Спустя 35 лет после объединения [Германии] никакая улица больше не должна называться в честь Ленина, Отто Гротеволя (председатель Совета министров ГДР в 1949 - 1964 гг. - прим. ТАСС) или Вильгельма Пика (соучредитель СЕПГ, бывший президент ГДР)", - заявила Цупке газете Bild. "Название улиц является выражением признательности со стороны нашего сегодняшнего демократического общества. Эти личности, напротив, олицетворяют страдания тысяч пострадавших", - считает она.

Во многих восточногерманских городах до сегодняшнего дня сохранились улицы с названиями в честь Ленина и функционеров СЕПГ. Существуют даже улицы в честь Германо-советской дружбы. Тема переименования улиц вызывает ожесточенные дискуссии и дело даже доходит до судебных разбирательств, как, например, в городе Йерихов (Саксония-Анхальт). Причем там противники переименования получили политическую поддержку от партии "Альтернативы для Германии".

Источник: ТАСС